Quelle manière brutale pour l’Atletico Madrid de fêter son anniversaire. Fondés le 26 avril 1903, ils ont joué exactement comme s’ils avaient 118 ans – pleins d’erreurs fatiguées, de moments oublieux de « senior » et d’expressions déconcertées lors d’une défaite 2-1 à l’Athletic Bilbao dimanche soir.



C’est un résultat qui nous donne la course dans le top quatre la plus serrée et la plus excitante depuis que la Liga est devenue une ligue de 20 équipes il y a un quart de siècle.

Au cas où vous auriez consommé les résultats, mais sans avoir jeté un coup d’œil au sommet de la course au titre, nous avons trébuché Atleti sur 73 points, le champion en titre du Real Madrid avec 71, soudain favori Barcelone (ayant joué un match de moins) sur 71 (mais derrière derrière Madrid en raison du bilan en tête-à-tête d’avoir perdu les deux Clasicos), et le cheval ultra noir qui monte vite sur les rails: le Sevilla FC sur 70 points.

La nouvelle positive pour Atleti – dont mon Dieu aura besoin – est que seulement trois fois depuis 1997, lorsque la saison de 38 matchs a commencé parce que la Liga est passée de 22 à 20 clubs, la meilleure équipe a perdu cette avance avec cinq. jeux à aller et dit un larmes « adios« au titre.

La première fois que quelqu’un qui a dominé la Liga après 33 matches a trébuché, est tombé à plat ventre puis a supplié de ne jamais se souvenir de l’aberration, c’était en 2002 lorsque le Real Madrid, entraîné par Vicente Del Bosque, et avec nul autre que Zinedine Zidane, a mené Rafa Benitez et Valence début avril grâce, uniquement, à une différence de buts supérieure.

Mais d’horribles défaites contre la Real Sociedad, Osasuna et Deportivo La Coruna ont été envoyées Los Blancos dans une vrille qui ne s’est stabilisée que lorsque, ayant finalement terminé troisième, ils ont soulevé la Ligue des champions à Hampden contre le Bayer Leverkusen.

Pas mal comme les prix de consolation vont.

TABLE LA LIGA
Atletico Madrid: 73 points
Real Madrid: 71 points
Barcelone: 71 points
FC Séville: 70 points

Un an plus tard, la deuxième implosion. Le pauvre vieux Deportivo La Corogne (vous vous en souvenez?) A mené la Real Sociedad sur ses records en tête-à-tête et le Real Madrid, troisième, d’un point après le slog de 33 matchs de cette saison.

Mais le 22 juin (oui, c’était VRAIMENT le moment où le titre de la Liga était décidé!) Del Bosque, Zidane et l’étonnant partenariat Ronaldo-Raul s’étaient La Real Avec Deportivo finissant par languir en troisième.

Et la seule autre fois, du moins jusqu’à présent, où un leader s’est effondré avec le titre à seulement 450 minutes, c’était lorsque les roues étaient sur le point de se détacher de Barcelone de Frank Rijkaard en 2007.

Menant Madrid de deux points après la 33e journée, Barca, avec Xavi, Andres Iniesta, Lilian Thuram, Deco, Samuel Eto’o, Ronaldinho et Lionel Messi a rapidement floppé 1-1 à domicile contre le Real Betis en concédant un but de dernière minute à l’ailier brésilien Rafa Sobis devant 78000 furieux. Blaugrana fans au Camp Nou.

C’était ça.

Le Madrid de Fabio Capello et eux ont égalé des résultats à égalité jusqu’à la fin de la dernière journée dramatique, ce qui signifie que, à égalité avec 76 points, Los Blancos ont été champions grâce à un meilleur face-à-face Clasico enregistrer cette saison.

Le fait que de tels effondrements si près de la ligne soient rares, bien sûr, ne donne aucune garantie que nous ne sommes pas sur le point de voir un quatrième membre de ce groupe atrocement embarrassant – le «gang Close But No Cigar».

Atleti, même si ce n’est que juste, ont toujours leur destin de titre entre leurs mains.

S’ils gagnent chacun de leurs matchs restants, ils remportent le titre. C’est si simple.





La raison en est que même si la machine implacable à Messi de Ronald Koeman (ils ont remporté 46 points sur 51 depuis fin décembre) a très probablement battu Grenade jeudi au Camp Nou pour prendre le dessus d’un point, il reste le week-end massif début mai. lorsque Madrid accueille Séville et Atleti se rend à Barcelone.

Si, d’une manière ou d’une autre, Diego Simeone peut réveiller son équipe Rip Van Winkle, instiller un peu de combat, Luis Suarez nets et marquants à nouveau, puis une victoire au Camp Nou ne les dépasse pas complètement.

À quel point l’Uruguayen fougueux aimerait-il rembourser Koeman pour cet appel téléphonique l’été dernier lorsque, au nom de Josep Maria Bartomeu, désormais décédé et en disgrâce, le Néerlandais a dit à Suarez qu’il était excédentaire par rapport aux besoins? Je pense que tu sais combien.

Los Rojiblancos n’ont pas battu Barcelone au Camp Nou depuis février 2006, mais même un match nul (ce qu’ils ont fait lors de trois de leurs sept dernières visites) pourrait être suffisant si l’équipe de Koeman trébuchait dans leur course un peu plus difficile, en particulier à Mestalla le week-end prochain. .

Mais les progrès hésitants et provisoires d’Atleti, qui n’a remporté le titre espagnol que deux fois depuis 1977, ne sont pas la seule facette remarquable de la saison 2020-21 de la Liga.

La répartition des points entre le sommet, Atleti, et le quatrième, Séville, n’est que de trois. Dans le contexte, c’est incroyable.

Non seulement il s’agit de la compétition la plus serrée de toutes les grandes ligues européennes (avec un clin d’œil respectueux au coup de poing à quatre au sommet de la Ligue 1 en France), mais elle vole totalement face aux 24 dernières années en Espagne.

Treize fois à ce stade de la saison, l’écart entre le premier et le quatrième a été de quinze points ou plus. Et si vous voulez penser aux extrêmes absolus, lorsque Madrid ou Barcelone jouaient au football à rouleaux, l’écart entre le premier et le quatrième a été (en 2012, 2011 et 2010) de 35, 31 et 29 points, respectivement.

Au moment de la rédaction de cet article, si vous perdez 35 points d’Atleti, premier placé, vous arriverez à Levante, 12e, qui n’a gagné qu’une seule fois dans ses neuf derniers et est neuf points sur les trois derniers!

Une tournure des événements vraiment remarquable par rapport à la plupart des saisons précédant celle-ci.

À peine un outsider pur et simple compte tenu de leurs deux matches de finale de la Ligue des champions, d’un titre de champion et d’une victoire en Ligue Europa au cours des sept dernières années, Atleti a l’air de se cogner les genoux de peur ou d’épuisement, ou les deux.

Je suppose que de nombreux neutres rugiront sur Séville. La partie andalouse est à trois points du sommet de la Liga, un endroit où elle aurait normalement besoin de crampons, de cordes, d’un sherpa et d’oxygène à l’échelle, et elle n’a pas remporté le titre espagnol depuis juste après la Seconde Guerre mondiale.

Mais l’équipe brillamment construite de Julen Lopetegui a remporté cinq matches consécutifs et bien qu’ils se déplacent pour affronter le Real Madrid le 9 mai, ils semblent être l’équipe la plus fraîche et la moins distraite – les challengers avec le meilleur élan.

C’est là, bien sûr, que la règle du face à face idiosyncratique (mais sympathique) de l’Espagne entre en jeu.

Si deux équipes finissent sur les mêmes points n’importe où dans le tableau de la Liga, elles sont séparées sur laquelle d’entre elles a le meilleur score global par rapport à l’autre.

S’ils sont identiques, l’équipe avec la meilleure différence d’objectifs sur toute la campagne l’emporte.

Dans l’état actuel des choses, l’Atleti a battu Barcelone 1-0 lors de son seul match jusqu’à présent, et une victoire ou un match nul au Camp Nou le 8 mai leur donnerait l’avantage définitif face à face. Atleti perd le face à face avec Madrid, mais le gagne, par 2-1 au total, contre Séville.

Séville ne remporte actuellement le tête-à-tête avec aucun des autres quatre premiers, mais pourrait changer cela à Madrid le 9 mai s’ils gagnent 2-0 (après avoir perdu 1-0 contre Madrid au Sanchez Pizjuan en décembre).

Barcelone perd le face à face avec Madrid, le remporte contre Séville et est équilibré à 1-0 contre Atleti en attendant leur grande confrontation en deux matches.

Donc, pour ceux qui se sont toujours plaints quand Madrid ou Barcelone sont si musclés que la course au titre est entre eux deux en avril, il est temps de s’asseoir, de savourer ce qui se passe mais d’accepter le fait qu’il faut des tremblements, de la stagnation et agitation dans les deux clubs géants d’Espagne pour que les autres puissent se rendre à portée de main, comme c’est le cas en ce moment.

C’est le compte à rebours. Atleti a l’air d’être au bord d’une dépression nerveuse, Madrid a l’air de gagner la Ligue des champions est la priorité n ° 1, Barcelone ressemble à de solides favoris (pour quoi, livre pour livre, serait l’une de leurs plus grandes et surprenantes victoires au titre. ) et Séville sans aucun doute les favoris des neutres pour assommer l’Espagne, choquer le monde et voir si le trône de la Liga est vraiment fait sur mesure pour eux.