INDIANAPOLIS – Bert Smith n’a pas vu le moment qui l’a rendu célèbre. Sa femme l’a vu une fois, et elle ne le reverra plus jamais. Si vous l’avez vu, vous comprenez.

Smith est l’officiel de basket-ball universitaire qui s’est évanoui lors de la finale régionale du tournoi NCAA masculin entre Gonzaga et le sud de la Californie, basculant comme un arbre tombé – sa description – son corps enclin et immobile, les yeux ouverts et sans voir, un entraîneur de Gonzaga agitant frénétiquement pour aider.

Les gens dans l’immeuble, et j’étais l’un d’eux, pensaient qu’il était mort. Il s’avère que cette nuit-là a probablement sauvé la vie de Bert Smith. Mais ralentissez, d’accord? Nous y arriverons, mais pour le moment, nous avançons trop vite.

Là encore, n’est-ce pas ce que Bert Smith a toujours fait? Va vite, ce gars. D’abord en tant qu’athlète grandissant à Buffalo, petit attaquant du secondaire, receveur et coureur de 400 mètres, puis un peu de basket-ball universitaire junior. Après cela, il étudie l’administration des affaires à SUNY-Buffalo, obtient un emploi chez Avis Budget Group, gravit rapidement les échelons alors que sa carrière le mène à Chicago, Houston et enfin dans la région de Cincinnati.

Puis il devient officiel de basket-ball. Va vite? Regarde ça. Il travaille son premier match à 24 ans. Groupe d’élèves de sixième à Garfield Park à Chicago. C’est en 1990. En 1993, il est un officiel de la Division I de la NCAA. Cette saison, il a travaillé environ 90 matchs, y compris des dates dans l’ACC, Big East, Big 12 et Missouri Valley Conference. Il a travaillé 17 tournois NCAA. Vous l’avez probablement vu.

Et bien non. Vous l’avez certainement vu.

C’était le 30 mars. Il était 19 h 28.

«Espèce de petit SOB, tu m’as trompé!

Tout le monde plaisante avec lui maintenant. L’humour de potence, vous l’appelez, et c’est assez drôle, comment les copains de Bert Smith le taquinent.

« Ouais mec, tu étais stupéfiant comme si tu combattais Ali. »

«Vous demandiez à Mark Few une candidature parce que vous étiez sur son banc.»

« La prochaine chose que vous savez, vous étiez de retour sur le ring avec Ali et vous êtes tombé comme un arbre dans une forêt! »

Bert Smith ne se souvient de rien de tout cela et n’a pas vu de rediffusion de sa chute, même s’il dit qu’il est presque prêt à regarder. A-t-il indiqué sur son iPad et tout.

Smith se souvient du jeu avant lui: Andrew Nembhard de Gonzaga a volé le ballon et va dans l’autre sens, mais maintenant l’action revient vers le panier de l’USC, où Smith était resté – il avait été incapable de courir le court alors que Nembhard terminait à la jante – et Smith se demande ce qui se passe. Pourquoi ne peut-il pas reprendre son souffle? Il se sent bancal, si bancal. Et comment le tribunal est-il devenu si flou tout d’un coup, comme si quelqu’un l’avait enduit de –

«C’est à ce moment-là que je fais du bois», dit-il.

La prochaine chose dont il se souvient, il regarde le plafond du Lucas Oil Stadium. Que fait-il sur le dos? Pourquoi est-il allongé près du banc Gonzaga?

«Je regarde à ma gauche, et c’est un médecin», dit Bert, et il en rit maintenant. «Je dis: ‘Qu’est-ce qui se passe, mec?’ Et il dit: «Bert, tu t’es évanoui. Vous avez perdu connaissance.

« J’ai dit quoi?’

«Je regarde à ma droite et je vois une civière. A quoi ça sert? Le médecin dit: «C’est pour ça que je t’emmène».

«J’ai dit: ‘Écoutez, Doc, je sors d’ici. Vous allez vous mettre d’un côté, il va monter de l’autre, nous allons saluer les fans, et je sors d’ici. »

Ce qui se passe ensuite conduit à une photo prise par le photographe IndyStar Kelly Wilkinson. Vous voyez Bert Smith? Il est sur la civière, et il n’en est même pas un peu content. Regardez ces bras croisés. Regardez son air renfrogné. Voici pourquoi:

«Le médecin a dit: ‘Écoutez, dites-vous quoi, pourquoi ne vous asseyez-vous pas simplement sur la civière?’ J’ai dit OK, je peux faire ça », dit Smith et maintenant il rit. Pour moi, il propose un aparté: «Il profite d’un gars en position de faiblesse.»

Il continue l’histoire:

«Le médecin dit:« Balancez vos jambes ». Je balance mes jambes et elles vont: Cliquez-cliquez-cliquez-cliquez. Ils m’ont attaché! Je l’ai regardé et j’ai dit: ‘Oh non, tu ne l’as pas fait …’ »

Voici où je lui parle de cette photo, à quel point il a l’air si en colère sur la civière.

«C’est parce que je disais au médecin:« Espèce de petit SOB, tu m’as trompé! »»

Maintenant, Bert Smith rit à nouveau. C’est profond et contagieux.

A-t-il manqué un drapeau rouge?

Il utilise rarement l’ascenseur. Il préfère prendre les escaliers, et Bert Smith ne les marche pas. Il court. Qui se gare à l’endroit le plus éloigné de l’entrée de Kroger? Bert Smith le fait. S’il veut marcher, autant en faire une longue. Autant marcher vite aussi.

«Chaque fois que j’en ai l’occasion, je veux augmenter mon rythme cardiaque», déclare Smith, 56 ans, qui prend le court 90 fois par an avec des athlètes d’élite de la NCAA. Les officiels pensent qu’ils courent au moins quatre miles pendant un match, et ce n’est pas un jogging mais une série de sprints. Smith s’entraîne toute l’année sur un tapis roulant ou un vélo stationnaire, et participe à d’autres entraînements, comme lorsque la famille va à Disney World et que Smith dit qu’ils n’ont pas besoin d’une poussette pour leur petit-fils, Karter. Il portera simplement Karter sur ses épaules, et oui, ils utiliseront les escaliers lorsque tout le monde empruntera l’escalator.

OK, donc la nuit du 29 mars. Il travaille Gonzaga-USC le lendemain, et Bert et son équipage logent dans l’un des hôtels-bulles de la NCAA, Le Meridien. Bert est au sixième étage, et il met son masque pour courir les escaliers jusqu’au cinquième étage pour trouver de la glace, ou pour courir jusqu’au huitième étage pour voir ses copains. Il souffle et gonfle un peu, mais il court des escaliers avec un masque. C’est normal de souffler et de souffler, non? Maintenant, il se demande.

«Pour moi, cela ne ressemblait pas à un drapeau rouge», dit Smith. «Comme le dit le médecin:« Parfois, vous n’obtenez pas de drapeau rouge. Parfois, ça te frappe. Je ne sais pas dans quel seau je suis. «

Le tout est mystérieux, car c’est une sculpture d’un homme de 6-3 et 195 livres. Regardez à nouveau cette image. Allez-vous dire à Bert Smith qu’il n’est pas en forme? Et après que cela se soit produit, avec un fonctionnaire de remplacement intervenant pour Smith, il passe deux heures à se faire soigner au stade, où ses signes vitaux sont normaux – pouls, tension artérielle, niveau d’oxygène – et il n’a pas mal de tête. Il n’est pas bancal, pas de vision floue, rien. La NCAA annonce que Smith est de retour à l’hôtel, et c’est vrai.

Pour quelques heures.

Son équipage revient au Méridien avec un doggy bag du dîner qu’il a manqué au match, et ils parlent et rient, mais ils ont vu des rediffusions de la chute de Smith. Et ils ont entendu le son que sa tête faisait – je l’ai entendu aussi, à 30 rangs de distance – quand il a percuté le terrain. Ils suggèrent qu’il aille à l’hôpital pour se faire examiner pour une commotion cérébrale, juste pour être sûr. Il va chez IU Health Methodist.

Il s’avère que non, pas de commotion cérébrale. Il s’avère que c’était quelque chose de pire.

Disons-nous assez «je t’aime»?

Quand il raconte une histoire drôle, ce qui arrive assez souvent, Bert Smith parle rapidement. Il est un conférencier motivateur et un recruteur de diversité en plus d’être un arbitre de la NCAA, et j’imagine qu’il est terriblement bon dans les deux. Quand il dit quelque chose de sérieux, cependant, il ralentit.

Il ralentit maintenant.

«Dr. Katie Trammel », me dit-il lentement, puis répète son nom, puis l’épelle. «Elle est une partie importante de cette histoire.»

Trammel était chez Methodist la nuit du 30 mars.

«Elle s’assied à côté du lit», poursuit Smith, «et elle dit:« J’ai vu votre chute ce soir. Quelque chose ne va pas. Je veux savoir pourquoi tu es tombé. Elle a vérifié quelques choses, est revenue et m’a emmenée au lave-auto. Juste beaucoup de tests. Et ils l’ont découvert.

«Elle a dit: ‘J’ai eu la réponse à la question. Vous êtes tombé parce que vous aviez un caillot de sang dans votre poumon. »

Smith fait une pause. Le Dr Katie Trammel, il veut que je le sache, lui a peut-être sauvé la vie.

«Vous ne savez pas où ce caillot allait ensuite», dit-il.

Smith a été admis dans méthodiste et mis sur des anticoagulants. Deux jours plus tard, caillot disparu, il a été libéré. D’où vient-il? Personne ne peut le dire. Smith a été testé positif au coronavirus en août, mais les médecins ne peuvent pas dire s’il existe une corrélation entre le COVID-19 et son caillot sanguin.

Smith, qui avait conduit une voiture de location en ville après avoir travaillé au tournoi Atlantic-10 à Dayton, Ohio, a été conduit à son domicile à Florence, Kentucky, par Eric Lowe, un arbitre basé dans le centre de l’Indiana.

Jacquie attendait à la porte. C’est sa femme de 33 ans. Ainsi était Karter.

«Les câlins étaient assez intenses», dit Smith, et il parle à nouveau lentement. «Ils étaient assez intenses, mec.

«Cela met en perspective la valeur de chaque jour, parce que nous traversons tous nos vies – nous en sommes tous coupables – et nous vivons simplement, non? Mais disons-nous assez «je t’aime»? Donnons-nous un câlin supplémentaire assez? Faisons-nous les choses avec notre famille et nos amis qui ont de la valeur pour eux? Lorsque vous vivez quelque chose comme moi, cela vous frappe dans les yeux que vous devez vraiment apprécier chaque jour. «

Après sa chute télévisée à l’échelle nationale, Smith avait plus de 500 SMS, courriels et appels à renvoyer, et mercredi, il les avait tous renvoyés. L’ancien coordinateur des arbitres nationaux de basket-ball masculin de la NCAA, John Adams, dit que Bert est drôle mais calme, «ce n’est pas moi d’abord». Adams était l’un des 500 à avoir contacté Smith. Un autre était l’ancien entraîneur de l’État de l’Indiana, Greg Lansing.

«J’ai toujours pensé qu’il était un bon mec», dit Lansing. «Vous pourriez lui parler pendant un match. Ce n’était pas un de ces gars à qui tu ne pouvais pas parler. Je pensais que c’était un bon officiel, un bon officiel, et quand vous l’avez vu à un match, vous saviez que vous alliez recevoir un bon coup de sifflet de sa part.

Smith dit que nous le verrons aux matchs la saison prochaine – «Je pourrais travailler à nouveau dans sept à dix jours», dit-il – mais pour l’instant, il veut remercier certaines personnes publiquement. Les médecins qui l’ont soigné au Lucas Oil Stadium, Pat Kersey et Luke Berghoff; il apprécie leurs soins et comprend leur subterfuge de civière. Il mentionne le coordinateur des officiels de la NCAA JD Collins et le vice-président senior du basketball de la NCAA, Dan Gavitt, «pour leur soutien et leur gentillesse envers moi.

Smith est également reconnaissant que sa peur de la santé, si cela devait arriver, ait eu lieu pendant le tournoi de la NCAA et non quand il conduisait ou dormait.

«Je déteste le fait que je me sois évanoui dans l’Elite Huit», dit-il, «mais vous savez quoi? Je suis heureux de l’avoir fait avec un groupe de personnes qui ont eu la capacité de m’aider.

Retrouvez le chroniqueur d’IndyStar Gregg Doyel sur Twitter à @GreggDoyelStar.