L’effondrement de la plate-forme d’un pont ferroviaire fait au moins 26 morts et d’autres blessés

Une plate-forme de construction utilisée pour construire un pont de plus de 300 pieds de haut s’est effondrée dans le nord-est de l’Inde, plongeant des dizaines d’ouvriers dans le sol, a déclaré un responsable.

Les autorités nationales des transports ont déclaré mercredi qu’au moins 26 travailleurs étaient morts et deux autres blessés après l’effondrement d’une plate-forme lors de la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Bairabi-Sairang à Sairang, une ville située à la périphérie d’Aizawal, la capitale de l’État du Mizoram.

Le ministre d’État des Transports, TJ Lalnuntluanga, a déclaré mercredi que les sauveteurs avaient récupéré 18 corps et en avaient localisé huit autres encore dans les décombres.

La nouvelle ligne ferroviaire reliera l’État du Mizoram au reste du pays, a indiqué la Northeast Frontier Railway de l’Inde.

La police a déclaré qu’il y avait 40 travailleurs sur le site lorsque la plate-forme s’est effondrée.

Les habitants d’un village proche du chantier de construction se sont précipités pour aider les survivants après l’effondrement de la plate-forme de soutien, a indiqué la police.

La Force nationale de réaction en cas de catastrophe, dirigée par le gouvernement, s’est également précipitée sur les lieux.

Le pont est en construction depuis près de deux ans. Sa jetée la plus haute mesure plus de 340 pieds de haut.

Les autorités ferroviaires enquêtent sur les causes de l’effondrement. Le ministère des Chemins de fer a annoncé que des indemnités seraient versées aux survivants et aux familles des défunts.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui participe au sommet des BRICS en Afrique du Sud, a réagi à la nouvelle du crash.

« Les opérations de secours sont en cours et toute l’aide possible est apportée aux personnes touchées », a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’infrastructure de transport de l’Inde est depuis longtemps entachée de problèmes de sécurité.

L’un des pires accidents survenus dans le pays au cours de la dernière décennie s’est produit en octobre de l’année dernière lorsqu’un pont suspendu à câble centenaire contenant des centaines de personnes s’est effondré dans une rivière dans l’État du Gujarat, à l’ouest de l’Inde. Au moins 132 personnes sont mortes lors de l’incident.

De plus, en juin 2023, trois trains sont entrés en collision près de Balasore, à environ 200 kilomètres de la capitale de l’État, Bhubaneswar, dans l’État oriental d’Odisha. Au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 850 ont été blessées, selon les autorités.

Il s’agit de l’accident ferroviaire le plus meurtrier que le pays ait connu depuis plus de 20 ans.

