L’effondrement de la climatisation fait 6 blessés dans la piscine du complexe du Colorado

AURORA, Colorado (AP) – Six personnes ont été blessées – dont deux grièvement – ​​lorsqu’une partie d’un système de chauffage et de ventilation s’est effondrée samedi dans une piscine d’un complexe du Colorado, ont déclaré les pompiers.

Il y avait 50 à 100 invités dans la piscine lorsque l’effondrement s’est produit vers 9 h 50 samedi au complexe Gaylord Rockies près de l’aéroport international de Denver, a déclaré Aurora Fire Rescue.

De grands conduits métalliques et des pièces mécaniques qui étaient montés au plafond se sont écrasés sur la terrasse de la piscine et dans l’eau, couvrant presque toute la surface de la piscine, a déclaré la porte-parole de l’agence, Sherri-Jo Stowell.

Les victimes ont subi des blessures allant de blessures pénétrantes et de coupures à des «blessures compatibles avec l’écrasement», a-t-elle déclaré.

Le chef des pompiers, Alec Oughton, a déclaré que les équipes étaient déjà sur place, montant et descendant les escaliers pour l’entraînement physique, lorsque l’effondrement s’est produit.

Un opérateur qui a répondu au téléphone à la station a raccroché au nez d’un journaliste qui a appelé pour demander un commentaire.

Le complexe mènera une enquête sur la cause de l’effondrement et sera responsable de garder les clients hors de la piscine, a déclaré Oughton.

Le centre de villégiature et de congrès compte plus de 1 000 chambres, un parc aquatique et des espaces de réunion.

The Associated Press