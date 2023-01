L’effondrement de Hamlin stimule une vague de désinformation sur les vaccins

WASHINGTON –

Des affirmations non fondées sur la sécurité des vaccins COVID-19 ont proliféré dans les heures et les jours qui ont suivi l’effondrement de la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, lors du match de lundi, révélant à quel point la désinformation sur les vaccins est omniprésente trois ans après le début de la pandémie.

Même avant que Hamlin ne soit emmené hors du terrain à Cincinnati, des messages amassant des milliers de partages et des millions de vues ont commencé à circuler en ligne, affirmant sans preuve que des complications liées aux vaccins COVID-19 avaient causé son urgence sanitaire.

Alors que les cardiologues disent qu’il est trop tôt pour savoir ce qui a causé l’arrêt du cœur de Hamlin, ils ont proposé un type rare de traumatisme appelé commotio cordis parmi les coupables possibles. Les médecins interrogés par l’Associated Press disent qu’il n’y a aucune indication que le statut vaccinal de Hamlin ait joué un rôle, et ont déclaré qu’il n’y a aucune preuve pour étayer les affirmations selon lesquelles un certain nombre de jeunes athlètes sont décédés à la suite de vaccinations contre le COVID.

Peter McCullough, cardiologue de Dallas et critique franc des vaccins, a amplifié les théories sur un segment de Fox News animé par Tucker Carlson mardi, spéculant que la “myocardite induite par le vaccin” pourrait avoir causé l’épisode de Hamlin. Bien que les Bills n’aient pas précisé si Hamlin avait été vacciné, environ 95% des joueurs de la NFL ont reçu un vaccin COVID-19, selon la ligue.

Dans son segment de mardi, Carlson a affirmé que McCullough et un autre chercheur ont découvert que “plus de 1 500 arrêts cardiaques au total” se sont produits parmi les athlètes européens “depuis le début de la campagne vax”.

Mais Carlson citait une lettre dans laquelle la preuve des auteurs était un blog douteux qui répertorie les reportages de personnes du monde entier, de tous âges, en train de mourir ou de subir des urgences médicales. Le blog ne prouve aucune relation entre les incidents et les vaccins COVID-19 ; il inclut également dans son décompte les décès signalés par cancer et les urgences de causes inconnues.

“Ce n’est pas une vraie recherche, mais il la cite comme s’il s’agissait d’une vraie recherche”, a déclaré le Dr Matthew Martinez, directeur de la cardiologie du sport à l’Atlantic Health System du Morristown Medical Center. “N’importe qui peut écrire une lettre à l’éditeur et citer ensuite un article qui n’a aucune rigueur académique.”

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont également partagé des vidéos trompeuses qui prétendent montrer des athlètes s’effondrant sur le terrain à cause des vaccins COVID-19. Cependant, il a été prouvé que plusieurs des cas présentés provenaient d’autres causes.

Bien que les influenceurs anti-vaccins aient insisté sur le fait que les arrêts cardiaques soudains pendant les matchs sportifs sont sans précédent, les cardiologues disent avoir observé ces événements traumatisants tout au long de leur carrière et bien avant la pandémie de COVID-19.

“Il y a toujours eu des cas d’athlètes souffrant de mort cardiaque subite ou d’arrêt cardiaque”, a déclaré le Dr Lawrence Phillips, expert en santé sportive et cardiologue à NYU Langone Health. “Je n’ai pas vu de changement dans leur prévalence au cours des deux dernières années par rapport au début de ma carrière.”

En fait, a déclaré Phillips, ces rares urgences médicales sont la principale raison pour laquelle les médecins et les militants ont passé des années à faire campagne pour que les défibrillateurs soient en attente lors d’événements sportifs.

Cette poussée et la mise en œuvre de plans d’action d’urgence ont amélioré les résultats après des événements cardiaques sur le terrain de jeu, même si le nombre de ces événements est resté “remarquablement stable”, a déclaré Martinez.

Martinez, qui a travaillé pour la Ligue nationale de football, la National Basketball Association, la Ligue nationale de hockey et la Major League Soccer, a déclaré qu’il avait enquêté mais n’avait vu aucun signe indiquant que le COVID-19 ou les vaccins causaient une incidence accrue d’événements cardiaques chez les athlètes.

Ses recherches montrent que parmi les athlètes professionnels qui ont eu le COVID-19, les taux de maladies cardiaques inflammatoires étaient d’environ 0,6 %, ce qui ne montre aucun risque accru par rapport aux autres virus.

Les messages en ligne mentionnant Hamlin et les vaccins ont grimpé en milliers dans l’heure qui a suivi l’effondrement de Hamlin, selon une analyse menée pour l’AP par Zignal Labs, une société de renseignements sur les médias basée à San Francisco.

Il n’est pas surprenant que les allégations trompeuses sur les vaccins COVID-19 aient augmenté après l’arrêt cardiaque de Hamlin, étant donné la quantité de désinformation sur les vaccins qui s’est propagée depuis le début de la pandémie, a déclaré Jeanine Guidry, professeure à la Virginia Commonwealth University qui étudie la désinformation sur la santé et la réticence à la vaccination.

Des événements publics très médiatisés comme l’effondrement de Hamlin créent souvent de nouvelles vagues de désinformation alors que les gens cherchent des explications. Pour les personnes préoccupées par la sécurité des vaccins, l’effondrement soudain de Hamlin a servi à affirmer et à justifier leurs croyances, a déclaré Guidry.

“C’est arrivé à une personne dans la fleur de l’âge, à la télévision aux heures de grande écoute, et les gens qui regardaient ne savaient pas immédiatement pourquoi”, a-t-elle déclaré. “Nous aimons avoir des réponses claires qui nous font nous sentir plus en sécurité. Surtout après les trois dernières années, je pense que cela vient de la peur et de l’incertitude.”

De même, des allégations non fondées concernant des blessures causées par des vaccins ont augmenté le mois dernier après la mort du journaliste sportif Grant Wahl, décédé d’une rupture d’un vaisseau sanguin dans son cœur alors qu’il couvrait la Coupe du monde au Qatar. Sa mort n’était pas liée aux vaccins.



L’écrivain de l’Associated Press Angelo Fichera à Philadelphie a contribué à ce rapport.