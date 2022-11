L’effondrement de FTX ne coulera pas l’économie de la cryptographie, déclare le PDG de Blockchain.com

L’effondrement de FTX de cette semaine est “une tragédie et un échec total de la gouvernance”, a déclaré jeudi le PDG et co-fondateur de Blockchain.com, Peter Smith, à “Closing Bell” de CNBC, mais cela ne fera pas couler l’économie de la cryptographie d’aucune façon.

Selon Smith, la chute rapide de la société de Sam Bankman-Fried accélérera une tendance vers des institutions cryptographiques réglementées ainsi qu’un retour vers des individus détenant des actifs cryptographiques sur leurs propres clés privées.

“La crypto est l’un des très rares actifs au monde que vous pouvez garder vous-même, et je pense que nous allons voir les gens revenir de plus en plus à ce modèle ainsi qu’à un modèle de confiance des entreprises réglementées dans l’espace”, dit Smith.

Smith a déclaré que les économies globales de la crypto et de la blockchain, et les entreprises comme la sienne qui dépendent du financement privé, ne devraient pas faire face à des obstacles majeurs pour recevoir de l’argent des investisseurs. Il a dit que malgré tout le battage médiatique – FTX était récemment évalué à 32 milliards de dollars bien que les investisseurs l’aient ramené à zéro cette semaine – FTX n’était pas un leader du marché ou un acteur clé de l’écosystème crypto. C’était, dit Smith, très populaire au sein des groupes basés dans la Silicon Valley, ce qui le déroutait car les investisseurs étaient enthousiasmés par l’entreprise qui avait de très faibles niveaux de gouvernance.

La situation FTX conduira davantage d’investisseurs à se concentrer sur la structure de l’entreprise dans la cryptographie à l’avenir.

“C’était vraiment un jeu d’élan de la Silicon Valley, et nous avons vu que cela ne fonctionnait très clairement pas”, a déclaré Smith.

Certains analystes ont déclaré que l’échange de crypto Coinbase pourrait être parmi les entreprises à bénéficier d’une plus grande concentration sur les entités réglementées. Brian Armstrong, PDG de Coinbase qui a annoncé jeudi des licenciements supplémentaires, a déclaré à CNBC jeudi après-midi que les suppressions d’emplois étaient liées aux conditions générales du marché et à la nécessité de gérer les coûts et la trésorerie en tant qu’entreprise publique.

Le commissaire de la SEC, Gary Gensler, a déclaré jeudi à CNBC que le public américain doit “faire attention, méfiez-vous. Il y a encore beaucoup de non-conformité et lorsque vous donnez votre jeton à quelqu’un, et qu’il tombe en panne, vous allez simplement faire la queue à un tribunal de faillite et ils peuvent prendre votre jeton et faire toutes sortes de choses sans divulgation appropriée. Maintenant, si c’est un contre un, et qu’il y a une très bonne divulgation, et que vous vous protégez contre la fraude, la manipulation, c’est tout ce que nous disons. quelles sont les lois sur les valeurs mobilières. »

En réponse à une question sur Coinbase et Binance (l’acquéreur potentiel de FTX), Gensler a ajouté : “Je ne parlerai d’aucune plate-forme en particulier, mais je dirais que vous avez ces règles et que les lois sont claires, mais ne le faites pas. supposons que ces entreprises respectent les règles et les lois auxquelles la Bourse de New York ou les plus grandes applications de courtage se conforment.”

Armstrong a repoussé son interview, affirmant qu’en tant qu’entreprise publique, les préoccupations concernant la garde de la cryptographie sont un “non-problème”.

“Nous détenons les fonds des clients un à un”, a-t-il déclaré. En tant qu’entreprise publique, a-t-il ajouté, ses états financiers sont audités par les quatre grands cabinets comptables. “Ce qui est arrivé à FTX n’est pas possible chez Coinbase, et nous sommes une institution réglementée aux États-Unis”, a déclaré Armstrong.

Blockchain.com, qui est arrivé au 7e rang de la liste Disruptor 50 de CNBC en 2022, est la société à l’origine d’environ un tiers de toutes les transactions sur le réseau bitcoin depuis 2012.

“La réalité ultime et la partie la plus cool de la cryptographie est que vous pouvez stocker vos fonds sur votre propre clé privée où vous n’avez aucune exposition à une contrepartie”, a déclaré Smith. “Et notre mission a été de permettre cela au cours de la dernière décennie.”