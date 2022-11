L’effondrement de FTX et la chute choquante de Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried – mieux connu sous le nom de SBF – est confronté à un bilan de l’effondrement de FTX, l’échange de crypto qu’il dirigeait. En quelques jours, son empire a explosé de façon assez spectaculaire.

Bankman-Fried a lancé Alameda Research, une société de trading quantitatif axée sur les actifs numériques, en 2017, puis FTX, une bourse, en 2019. Jusqu’à très récemment, FTX avait une valorisation de 32 milliards de dollars, sa plus petite division FTX US était indexée à 8 $. milliards de dollars, et Alameda avait réalisé un bénéfice de 1 milliard de dollars en une seule année. Depuis, les choses se sont très vite effondrées.

Grâce à une fuite sur la mauvaise santé comptable et financière d’Alameda Research et à quelques manœuvres avisées de Binance, une bourse concurrente, les investisseurs ont commencé à retirer leur argent de FTX en masse. FTT, un jeton émis par la société, a plongé en valeur. FTX a été contraint de demander un renflouement. Bankman-Fried a effacé les économies d’innombrables clients et pourrait avoir commis une fraude dans le processus.

Tout au long de la construction de FTX, Bankman-Fried était l’une des étoiles les plus brillantes du mouvement de l’altruisme efficace (EA). Par le biais du Future Fund de la Fondation FTX, Bankman-Fried a distribué des millions à des personnes et des organisations ayant des idées sur la façon d’améliorer l’avenir. (Divulgation: En août, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a accordé à Future Perfect de Vox une subvention pour un projet de reportage de 2023. Ce projet est maintenant en pause.) En plus de ses efforts philanthropiques, Bankman-Fried était le Le deuxième donateur individuel des démocrates en 2022 après George Soros, selon les données d’OpenSecrets.

Dans les annales des catastrophes cryptographiques, l’histoire de Bankman-Fried pourrait devenir l’une des plus époustouflantes. Bankman-Fried fait face à une chute de réputation plus rapide que tout autre de mémoire récente. À l’heure actuelle, nous avons beaucoup plus de questions que de réponses sur ce qui s’est passé avec FTX. Les titulaires de compte récupéreront-ils leur argent ? Bankman-Fried fera-t-il face à des accusations criminelles? Qu’adviendra-t-il de tous ceux qui auront accepté ses dons ? Est-ce enfin le début de la fin pour la crypto ? Selon les informations de plusieurs organes de presse, le DOJ et la SEC enquêtent sur FTX, et ses amis et admirateurs des cercles financiers, philanthropiques et politiques ont rapidement commencé à prendre leurs distances avec l’homme largement surnommé le roi de la crypto.

