L’effondrement de Damar Hamlin teste à nouveau Buffalo: “Karma nous doit”

Mardi, l’équipe a déclaré que M. Hamlin restait en soins intensifs et dans un état critique. Dans le même temps, les élus locaux ont été rappel aux résidents des lignes d’écoute de crise si le torrent de mauvaises nouvelles était simplement devenu écrasant.

Une effusion de «déjà assez» s’est étendue en ligne, où de nombreux Buffaloniens, présents et passés, priaient à la fois pour M. Hamlin et pour leur ville natale. Sur Twitter, le hashtag #Buffalostrong – un slogan après la fusillade de masse au supermarché Tops en mai – était de retour, même s’il semblait usé par la surutilisation.

“Le buffle est fort” Michel Beny, un présentateur de nouvelles locales, a déclaré sur Twitter. “Mais c’est trop.”

La surveillance de la santé de M. Hamlin est intervenue alors même que la ville était encore secouée par le blizzard «unique dans une génération» du mois dernier, qui a provoqué des vents de force ouragan et de la neige aveuglante dans la ville, piégeant certaines victimes dans leurs voitures et gelant d’autres dans les rues et dans les bancs de neige.

Quelques jours plus tard, un incendie du Nouvel An a ravagé une maison du côté nord-est de la ville, tuant cinq enfants, dont aucun n’avait plus de 10 ans. Seul un bébé a été épargné.

Lisa Balderman, 38 ans, originaire de Buffalo et psychothérapeute, a déclaré qu’elle pensait que de nombreux résidents de Buffalo et fans de Bills souffraient d’un «traumatisme par procuration» à cause du barrage d’événements horribles, notant que la région était également confrontée à l’impact de Covid-19, qui a laissé des milliers de morts dans le seul comté d’Erie.

«Ajoutez les couches des événements récents qui se sont produits spécifiquement à Buffalo – un meurtre de masse, un blizzard mortel et maintenant une crise médicale majeure se déroule – et il y a une lourdeur», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Les besoins en santé mentale de notre communauté sont importants en ce moment.