L’effondrement de Damar Hamlin devrait nous ouvrir les yeux sur l’humanité des joueurs de la NFL

Que peut faire la ligue ? Que doit-il faire ? Avec la taille, la force et la vitesse des joueurs qui augmentent de manière exponentielle chaque décennie, la NFL a peut-être eu la chance d’avoir été épargnée par des spectacles encore plus terrifiants.

Il est peut-être essentiel de remonter il y a plus de cent ans et de regarder l’histoire du football. Au début du 20e siècle, le jeu était si violent et joué avec un tel mépris pour la sécurité que les blessures mortelles n’étaient pas rares. Ils se produisaient souvent lorsque les joueurs recevaient des coups de pied et des coups de poing au bas de la pile dans des mêlées totales.

Après que le président Theodore Roosevelt ait demandé des changements permettant au jeu de s’ouvrir, y compris l’introduction de la passe avant, bien sûr, la vague de morts a diminué.

Mais le spectre est resté. Il le sera toujours dans un match aussi violent. La ligue peut mieux les coups de police à la tête. Il peut pénaliser ou même expulser les joueurs qui blessent leurs adversaires avec des jeux sales. Mais la violence et le danger resteront au cœur du football. Sortez-le, et le jeu n’est plus du football.

Alors, nous allons regarder, captivés et parfois horrifiés : les matchs restants de cette semaine, les séries éliminatoires, le Super Bowl. Nous allons regarder, mais j’espère que nous ne verrons plus jamais le jeu de la même manière.