L’effondrement de Christian Eriksen à l’Euro 2020 un rappel de la fragilité de la vie

Vous ne pourrez pas ébranler l’horreur de l’effondrement du Danois Christian Eriksen sur le terrain lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 avec la Finlande au Parken Stadium de Copenhague samedi pendant un certain temps. J’espère que vous ne pourrez pas non plus ébranler l’humanité qui a suivi. Ou la perspective que de voir des ambulanciers paramédicaux se battre pour sauver la vie d’un père de 29 ans – un athlète en forme dans la fleur de l’âge – nous apporte à tous. Sport, carrière, argent… tout tombe en poussière face à ce qui compte vraiment : la vie.

C’est peut-être pourquoi le moment a résonné dans le monde entier, décomposé en ses composants individuels.

Les coéquipiers d’Eriksen forment une tente humaine autour de son corps allongé, le protégeant des regards indiscrets et, en même temps, nous protégeant du moment où la lumière pourrait s’éteindre. Et tout cela sans savoir s’il s’était effectivement éteint et si leur geste équivalait à tirer le drap sur le visage d’un patient.

Sa compagne de longue date, Sabrina Kvist Jensen, la mère de ses deux enfants, vêtue de son maillot de l’équipe nationale n°10, se faisant consoler, impuissante, à la largeur d’un terrain de foot, par son capitaine, Simon Kjaer et son gardien Kasper Schmeichel.

Les ambulanciers parcourent le terrain et travaillent pour faire ce pour quoi ils ont été formés, quelque chose qui devrait être une routine pour eux, mais qui devient soudainement le travail le plus important au monde.

Les supporters, choqués, incertains, parés de couleurs finlandaises et danoises, certains le visage maquillé, d’autres torse nu, tous terrifiés par ce qu’ils voyaient.

Le Parken Stadium de Copenhague s’est arrêté alors que les médecins s’occupaient de Christian Eriksen. Getty

Et puis, devant les écrans du monde entier, que ce soit la télé ou les réseaux sociaux, l’inquiétude collective, la soif de mises à jour. La mortalité est un trait que nous partageons tous, riches ou pauvres. Et non, le fait que nous ayons tous, à quelque degré que ce soit, passé les 15 derniers mois à lutter contre une pandémie qui a fait tant de morts ne nous prépare pas. Pas quand c’est comme ça. Pas quand c’est si soudain.

C’est alors que ceux qui sont bénis par la foi – et certains qui ne le sont pas – prient. Ou mettre leur foi dans la raison, le savoir et l’habileté de ceux qui travaillent pour sauver la vie d’Eriksen. Ou les deux. Dans ces moments-là, en attendant les mises à jour, beaucoup d’entre nous se sont interrogés sur la cruauté de tout cela. Ce tournoi, initialement prévu pour l’été dernier, était censé être le premier pas d’un continent sur le chemin du retour à un semblant de normalité, la première lueur de l’aube après le long cauchemar que nous avons enduré… et que nous continuons d’endurer.

Les joueurs danois ont pleuré lorsque leur joueur vedette a reçu la RCP sur le terrain. Getty

Dans ces moments-là, ceux qui aiment ce sport – et même ceux qui viennent de s’y arrêter pour le moment – ​​ne faisaient qu’un.

Puis la nouvelle est arrivée. De l’UEFA. De l’Association danoise de football. De l’agent d’Eriksen.

– Euro 2020 sur ESPN : Dernières actualités, fonctionnalités, vidéo

– Euro 2020 : L’avant-première ultime

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Il était conscient. Il parlait. Il était stable.

« Je viens de parler au père de Christian, et il m’a dit qu’il respirait et qu’il était capable de parler », a déclaré à la radio néerlandaise Martin Schoots, l’agent d’Eriksen.

2 Liés

« Des moments comme celui-ci mettent tout dans la vie en perspective », a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin dans un communiqué.

Les supporters du stade Parken de Copenhague, dont beaucoup sont restés fidèlement, applaudissent, comme ils l’avaient fait plus tôt avec le genre d’appel et de réponse entre Finlandais et Danois qui vous donne la chair de poule. Le match a repris. La Finlande a gagné 1-0. Et Christian Eriksen a reçu le prix de l’Étoile du match.

« Le Danemark perd. La vie gagne. » C’était le titre du journal danois Ekstrabladet choisis pour leur édition du dimanche. Il était difficile d’être en désaccord.

Le reste d’entre nous a dit merci. A Dieu, à la médecine, aux hommes et aux femmes qui l’ont soigné. Et nous nous sommes sentis un peu plus connectés et un peu plus humains.