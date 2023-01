L’effigie suspendue d’une star du football suscite la condamnation (PHOTO)

Le joueur du Real Madrid Vinicius Jr a été ciblé à plusieurs reprises par des fans rivaux

L’Atletico Madrid a condamné le “répugnant» actions de personnes responsables d’avoir suspendu un mannequin portant le maillot du Real Madrid et l’ailier brésilien Vinicius Jr à un pont avant le match de Copa del Rey de jeudi entre les deux rivaux madrilènes.

Une banderole indiquant “Madrid déteste le Real» était également attachée aux balustrades du pont aux côtés de l’effigie du footballeur, qui a également été la cible d’insultes raciales de la part de supporters lors d’un match entre les équipes en septembre.

Avant le match de jeudi, dans lequel Vinicius devrait être nommé dans l’équipe de la journée, l’Atletico Madrid a publié une déclaration appelant à ce que les responsables de la pendaison de l’effigie soient traduits en justice. Le club a demandé à ses supporters d’exprimer leur respect pour le Real Madrid.

🗣️ Les fans d’Atléti ont accroché une poupée Vinícius Jr. avec un message : “Madrid déteste le Real.” pic.twitter.com/wxux0ShBFY — L’Empereur A. (@EmperorAFC) 26 janvier 2023

“La rivalité entre les deux clubs est la plus grande, mais le respect aussi», lire le communiqué publié sur le site Internet de l’Atletico.

“Aucun individu, quelles que soient ses intentions ou ses couleurs, ne peut ternir la coexistence entre différents supporters. Il est de la responsabilité de chacun d’éviter cela.

“Au vu de l’image apparue aujourd’hui dans divers médias dans lesquels un message de haine a été lancé, l’Atletico Madrid communique que de tels actes sont absolument répugnants et inadmissibles et font honte à la société. Notre condamnation de tout acte portant atteinte à la dignité des personnes ou des institutions est catégorique et sans réserve.

“Nous ne connaissons pas l’auteur ou les auteurs de cet acte ignoble, mais leur anonymat n’écarte pas leur responsabilité. Nous espérons que les autorités réussiront à clarifier ce qui s’est passé et que la justice contribuera à bannir ce type de comportement.”

Les fans de l’Atletico ont accroché une effigie de Vinicius Jr à un pont de la ville de Madrid une banderole disant : “Madrid déteste le Real Madrid” La poupée gonflable, vêtue d’une chemise Vinicius Jr, est apparue sous l’un des ponts de la capitale espagnole jeudi pic.twitter.com/2TUD2Knrit – Lilian Chan (@bestgug) 26 janvier 2023

Les procureurs espagnols ont initialement ouvert une enquête sur les abus raciaux visant le joueur brésilien en septembre dernier mais ont été contraints de l’abandonner faute de preuves.

LaLiga a également appelé ceux qui se cachent derrière l’effigie à être les plus touchés »peines sévères« possible en vertu de la loi espagnole, le disant »fera pression pour qu’une enquête soit menée par les forces et organes de sécurité de l’État concernés.”

Dans sa propre déclaration, le Real Madrid a remercié l’Atletico pour son action en la matière et a déclaré que des situations comme celle-ci “n’ont pas leur place dans une société comme la nôtre.”

“Le Real Madrid espère que ceux qui ont participé à un acte aussi ignoble seront tenus responsables“, a ajouté le club.

Vinicius, 22 ans, a marqué 48 buts en 197 apparitions pour le Real Madrid depuis qu’il a rejoint l’équipe brésilienne Flamengo en 2018. Il a remporté deux titres de LaLiga et une Ligue des champions de l’UEFA pendant son séjour dans la capitale espagnole.