Le fabricant de vaccins Moderna semble sur le point d’obtenir l’autorisation pour son vaccin COVID-19 quelques jours à peine après que Pfizer-BioNTech ait fait de même.

Les données publiées mardi par la Food and Drug Administration américaine, ont confirmé que le vaccin de Moderna semblait sûr et très efficace dans une étude portant sur plus de 30 000 volontaires.

Contrairement au vaccin de Pfizer-BioNTech, Moderna ne sera administré qu’aux adultes. La société a commencé des tests chez des adolescents, mais n’a pas accumulé suffisamment de données pour les inclure dans sa demande d’autorisation à la FDA.

Un comité consultatif indépendant de la FDA examinera les données lors d’une réunion d’une journée jeudi. Si le Comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes décide que les avantages du vaccin l’emportent sur ses risques, le vaccin devrait être autorisé plus tard dans la semaine par le commissaire de la FDA.

Un comité consultatif indépendant des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis examinera les données ce week-end et votera sur l’opportunité d’ajouter le vaccin au calendrier de vaccination du pays pour les adultes.

Ensuite, comme pour le vaccin Pfizer-BioNTech, il commencera à être distribué dans tout le pays, probablement lundi.

La FDA «autorisera» le vaccin, mais s’arrêtera avant une approbation complète. Les entreprises ont satisfait aux exigences de ce que l’on appelle l’autorisation d’utilisation d’urgence, mais ne disposent pas des données à plus long terme qui seront nécessaires pour une approbation complète. Les deux devraient demander une approbation complète à un moment donné, sur la base de ces données.

Aucune différence majeure en termes de sécurité ou d’efficacité n’a été identifiée entre ces deux premiers vaccins, bien que les deux doses de vaccin Moderna doivent être administrées à 28 jours d’intervalle, tandis que la deuxième injection de Pfizer-BioNTech doit être administrée après 21 jours.

Les deux s’appuient sur une technologie appelée ARNm pour fabriquer un peu de protéine à partir du virus qui cause le COVID-19, entraînant ainsi le système immunitaire à l’attaquer.

Le vaccin de Moderna, appelé ARNm-1273, s’est révélé globalement efficace à 94%, sans différence majeure selon l’âge, la race, le sexe, une infection antérieure par COVID-19 ou d’autres problèmes médicaux.

Le vaccin provoquera des effets secondaires temporaires chez la plupart des gens un jour ou deux après le coup, les données confirment.

Plus de 90% des receveurs avaient des douleurs autour du site d’injection, près de 70% souffraient de fatigue, 63% avaient des maux de tête, 60% des douleurs musculaires, 45% des douleurs articulaires et 43% des frissons. Ces effets secondaires, qui étaient pires après la deuxième injection et plus fréquents chez les moins de 65 ans, étaient suffisants pour être perceptibles, mais tous sont passés en quelques jours.

Bien que les effets secondaires soient inconfortables, ils sont des signes que le système immunitaire répond au vaccin et ne sont pas préoccupants, a déclaré le Dr Paul Offit, qui dirige le centre d’éducation sur les vaccins à l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

Le vaccin ne peut pas provoquer le COVID-19, car il ne contient qu’une fraction inoffensive du virus. Bien que les symptômes de la maladie et les effets secondaires du vaccin puissent être similaires, le vaccin ne causera pas de problèmes respiratoires ni de toux.

Personne dans l’essai n’a eu de réaction allergique ou d’hypersensibilité grave au vaccin Moderna, bien que plusieurs personnes au Royaume-Uni aient eu des réactions allergiques au vaccin Pfizer-BioNTech.

Sept personnes vaccinées et quatre ayant reçu le placebo ont eu des fièvres qui ont duré plus d’une semaine.

Quinze des vaccinés ont signalé des fièvres très élevées, supérieures à 104 ° F, la plupart après la deuxième dose. Une personne du groupe vacciné a signalé une fatigue intense et une douleur articulaire intense. Aucune des réactions graves n’a été observée chez une personne de plus de 65 ans.

À l’instar de l’essai Pfizer-BioNTech, trois personnes qui ont reçu le vaccin Moderna ont développé la paralysie de Bell plusieurs semaines après la vaccination, comparativement à une personne du groupe placebo. La paralysie de Bell, une paralysie temporaire de la moitié du visage, survient régulièrement dans la population générale, et il n’y avait pas suffisamment de cas pour déterminer si elles étaient causées par le vaccin ou si elles se produisaient par hasard.

La paralysie de Bell est l’une des conditions que le gouvernement continuera de suivre à mesure que les vaccins seront diffusés auprès du grand public.

Bien que les personnes de plus de 65 ans aient eu moins de réactions au vaccin, comme on pouvait s’y attendre parce que leur système immunitaire est moins robuste, il n’y avait pas d’autres différences dans les effets secondaires rapportés selon l’âge, le sexe, l’origine ethnique et la race, parmi les personnes avec ou sans problèmes médicaux ou ceux avec ou sans infection antérieure par le virus qui cause le COVID-19. La société continuera à suivre les participants aux essais cliniques après l’autorisation, bien que certains participants ne soient pas en aveugle pour savoir s’ils ont reçu le vaccin actif et pour le recevoir s’ils ne l’ont pas déjà fait.

En plus de décider si les avantages du vaccin l’emportent sur ses risques, le comité, dont la réunion devrait se tenir de 9 h 00 à 18 h 00 jeudi et sera diffusée en direct sur le Web, décidera également des études supplémentaires à effectuer lors de la distribution du vaccin à travers le pays. Bien qu’il soit très similaire au vaccin Pfizer-BioNTech, le vaccin Moderna n’a pas besoin d’être conservé au froid.

Le vaccin de Moderna est présenté dans un flacon multidose avec 10 doses. Les flacons peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu’à 30 jours avant utilisation; après le prélèvement de la première dose, le flacon doit être utilisé ou jeté dans les 6 heures.

En termes de démographie, près de 10% des participants à l’essai étaient noirs, 4% étaient asiatiques et 20% se décrivaient comme hispaniques ou latino-américains, reflétant à peu près la population des États-Unis.

Environ 22% des participants avaient une ou plusieurs conditions médicales qui les exposaient à un risque supplémentaire de COVID-19 grave, comme le diabète, les maladies cardiaques ou pulmonaires, tandis que 25% avaient plus de 65 ans, ce qui les exposait également à un risque plus élevé.

Un peu plus de 2% des participants ont été testés positifs au COVID-19 lorsqu’ils ont rejoint l’essai.

L’essai a suivi les participants lorsqu’ils ont reçu les deux doses du vaccin, puis a commencé à compter les cas de COVID-19 chez les receveurs du vaccin et du placebo deux semaines après leur deuxième dose jusqu’à la date limite de l’essai le 21 novembre.

Un peu moins de 200 participants à l’essai ont développé un COVID-19 symptomatique au cours de cette période, dont seulement 11 avaient reçu le vaccin actif. Parce que le taux d’infection était beaucoup plus élevé dans le groupe placebo, l’analyse statistique a déterminé que le vaccin était globalement efficace à 94%.

Quatre des personnes qui sont tombées malades dans le groupe vacciné avaient plus de 65 ans, ce qui porte le taux d’efficacité dans ce groupe d’âge à 86%, selon les données de l’entreprise. Aucun des 30 cas de COVID-19 sévère ne faisait partie du groupe vacciné.

Les données n’ont pas ventilé les participants infectés finaux par sous-groupe, mais une analyse antérieure a révélé que seul l’un des participants du groupe vacciné ayant développé des symptômes du COVID-19 avait un rapport masse-masse élevé, ce qui les exposait à un risque de maladie grave. Les autres membres du groupe vacciné étaient blancs, âgés de moins de 65 ans et n’avaient aucune condition qui les exposerait à un risque de COVID-19 grave.

Un petit nombre de participants ont attrapé le COVID-19 entre leur première et leur deuxième dose. Le vaccin semblait protecteur à 80% dans ce groupe, ce qui suggère qu’une dose est au moins partiellement protectrice. Mais comme ils ont reçu une deuxième dose si rapidement, on ne sait pas combien de temps durera cette protection. Six de ces 46 personnes avaient un COVID-19 sévère, deux dans le groupe vaccin et quatre dans le groupe placebo.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.