L’efficacité est un élément clé alors que Newman s’adapte à son nouvel entraîneur – Shaw Local

Lorsque Newman a embauché l’ancien vedette de Comet Mike LeMay comme nouvel entraîneur de football en chef en mars, il était facile de supposer que ce serait le même vieux football Blue Machine cet automne.

Mais après avoir passé la dernière décennie en tant qu’entraîneur adjoint à la Sterling High School, le diplômé de Newman en 2006 a eu l’idée de diversifier un peu plus les choses.

Et même s’il y aura toujours certaines des mêmes pièces et formations qui ont construit la solide tradition des Comets, de nouvelles choses pourraient être en magasin cet automne.

Pour cette raison, LeMay est reconnaissant d’avoir été embauché si tôt dans le processus avant le début de la saison 2022 le mois prochain, ce qui lui laisse amplement le temps d’installer de nouvelles choses cette intersaison.

“Les enfants ont été géniaux pour acheter des trucs, et nous incorporons beaucoup de nouvelles choses, alors faisons cela… si nous ne le faisions pas en été, je ne pense pas que nous serions capables de faire quoi que ce soit différent de ce que nous avons fait auparavant », a déclaré LeMay jeudi après-midi, alors que les Comets se préparaient à participer à un camp 7 contre 7 au stade Roscoe Eades. “Maintenant, je me sens en confiance, et je pense que les enfants commencent à avoir ça aussi, cette confiance de savoir qu’ils peuvent gérer ce genre de choses.”

Les joueurs sont également enthousiasmés par l’énergie que LeMay a apportée à son premier poste d’entraîneur-chef. Le fait qu’il soit un ancien Comet les a aidés à acheter, car ils se rendent compte qu’il a vécu les mêmes choses quand il était joueur qu’eux maintenant.

“Cela aide toujours d’avoir à nouveau ce sang Newman dans le système d’entraînement”, a déclaré Dylan Garland, senior. “Cela aide la transition, car il sait ce qu’il fait et c’est un bon départ pour lui et les joueurs.

« Nous sommes tellement excités d’être de retour et de repartir. Tout le monde s’y met et nous sommes prêts à y aller.

Gabe Padilla de Newman court pour un touché de 95 verges au quatrième quart du match de la semaine 3 des Comets contre Orion le 11 septembre 2021. (Myles Newberry)

Le plus grand mot à la mode que LeMay a utilisé cette intersaison est l’efficacité. Des mouvements plus rapides entre les exercices d’entraînement et les sets dans la salle de musculation ont forcé un rythme plus rapide pendant les entraînements, et ont également aidé à obtenir plus de temps pour travailler sur les nouvelles choses qu’il lance aux joueurs.

LeMay, qui dirigeait la salle de musculation de Sterling pendant son séjour là-bas, est même allé jusqu’à réorganiser l’équipement de la salle de musculation Newman pour une approche plus rationalisée du programme intersaison.

« En revenant, la première chose a été d’essayer de se faire une idée de ce qui s’était fait auparavant. Évidemment, c’est une grande tradition, donc vous voulez maintenir beaucoup de ces choses, mais vous voulez aussi vous assurer que vous y mettez votre empreinte », a-t-il déclaré. “De toute évidence, la seule chose que j’ai réalisée, c’est la façon dont les choses bougent dans la pratique et la levée [weights], je prêche l’efficacité autant que possible, et les enfants y adhèrent. Ils savent que ça va d’une chose à l’autre, vite, vite, et c’est quelque chose que j’ai appris au cours des 10 dernières années, je me rends compte que vous obtenez plus de représentants et obtenez plus d’action, ce qui est vraiment bien.

C’est fait pour des entraînements et des entraînements difficiles cette intersaison, mais les Comets se rendent compte que cela ne les aidera que lorsqu’ils entreront sur le terrain cet automne.

“C’est une assez grande différence avec l’entraîneur LeMay ici. Les pratiques sont beaucoup plus chronométrées et vous devez être beaucoup plus engagé dans ce que vous faites », a déclaré Ayden Batten, senior. «Nous avons poussé les poids très fort, donc je pense que cela va nous améliorer sur le terrain.

“Juste beaucoup de changements différents avec les formations, le style. C’est beaucoup d’apprendre de nouvelles choses, mais je pense que nous réussissons assez bien. C’est vraiment amusant d’avoir cette nouvelle énergie sur la touche.

La seule chose qui n’a pas changé depuis que LeMay a joué à Newman il y a 15 ans est l’intérêt de faire partie de l’équipe. Il a dit que tous ceux qu’il a approchés pour aider en tant qu’entraîneurs adjoints cette saison ont immédiatement sauté à bord, et la plupart sont soit des survivants des équipes d’entraîneurs de Mike Papoccia et Brandon Kreczmer, soit des gars qui ont joué avec LeMay au début des années 2000.

Il dit que cela l’a seulement aidé à s’adapter au fait d’être de retour à son alma mater et l’a mis à l’aise de prendre la relève à la barre.

«Je regarde le personnel d’entraîneurs, il y a des gars avec qui j’ai joué ou qui étaient là quand je jouais. Une des choses qui est vraiment sympa aussi, c’est que beaucoup de gars qui ont joué avant, je leur ai demandé d’en faire partie, et ils voulaient être impliqués », a-t-il déclaré. «Notre personnel d’entraîneurs a un peu explosé; nous sommes 12, moi compris, et c’est phénoménal. Beaucoup plus d’yeux là-bas, donc c’est une bonne chose.

“En revenant, les traditions sont toutes les mêmes, et on a juste l’impression d’être de nouveau en selle.”