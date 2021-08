L’efficacité du vaccin Moderna Covid reste à peine inchangée à 93% six mois après la 2e dose, selon la société

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a partagé une mise à jour sur le vaccin dans un communiqué publié jeudi, notant qu’il « montre une efficacité durable de 93 % jusqu’à six mois. » Cependant, Bancel a reconnu que la variante Delta hautement contagieuse du virus « est une nouvelle menace importante, nous devons donc rester vigilants ».

L’efficacité signalée de 93% six mois après la deuxième injection du vaccin à deux doses est une victoire pour Moderna, car la capacité de protection de l’inoculation semble avoir à peine diminué. La société avait précédemment découvert au cours de ses essais cliniques de phase 3 que le vaccin offrait une protection de 94,5%.

Bien que les chiffres récents semblent prometteurs, la société a déclaré qu’un rappel sera nécessaire avant l’hiver pour maximiser la protection vaccinale.

Pendant ce temps, le vaccin à ARNm Covid coproduit par BioNTech et le géant pharmaceutique Pfizer a constaté que son efficacité diminuait de 6 % tous les deux mois, offrant une protection d’environ 84 % six mois après la deuxième dose.

Pfizer/BioNTech a tenté de rallier le soutien de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour inclure un rappel dans le programme de vaccination américain. Les deux organisations ont publié une déclaration conjointe le 8 juillet disant qu’une troisième injection n’était pas actuellement nécessaire, mais cela pourrait être sujet à changement car de plus en plus de pays, comme Israël, proposent des injections de rappel de Pfizer suite aux craintes générales d’une diminution de l’efficacité du vaccin et des variantes de Covid. .

L’Organisation mondiale de la santé, cependant, a appelé cette semaine les gouvernements du monde entier à ne pas administrer de rappels jusqu’à ce qu’un pourcentage minimum de la population mondiale ait reçu ses injections initiales.

