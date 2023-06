L’efficacité du vaccin anti-VRS adulte de Pfizer diminue légèrement après 18 mois

Pfizer Le vaccin de , qui protège les adultes de 60 ans et plus contre le virus respiratoire syncytial, était légèrement moins efficace après 18 mois, selon les résultats des essais cliniques annoncés mercredi par la société.

Les données proviennent de Pfizer, basé à New York. essai clinique sur plus de 34 000 personnes âgées au cours de deux saisons de VRS, soit 24 mois. Les dernières données concernent spécifiquement les participants de l’hémisphère nord à la « mi-saison deux » en le procèssoit environ 18 mois après la vaccination.

Le vaccin était efficace à 78,6 % contre les maladies plus graves des voies respiratoires inférieures avec trois symptômes ou plus après 18 mois, en légère baisse par rapport à 85,7 % à un an. Ces symptômes comprennent une respiration sifflante, un essoufflement, une respiration rapide et superficielle et une production de mucus.

Le vaccin était efficace à environ 49% contre la même condition avec deux symptômes ou plus après 18 mois, selon Pfizer. C’est une baisse plus prononcée par rapport à l’efficacité de 66,7% du vaccin à un an.

Le vaccin a été généralement bien toléré, aucun événement indésirable n’ayant été signalé par les participants après 18 mois.

Pfizer a présenté les résultats à un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention mercredi. Le comité formulera une recommandation sur le moment et la fréquence d’administration du vaccin contre le VRS de la société aux États-Unis, maintenant que la Food and Drug Administration a approuvé le vaccin.

Le vaccin RSV de Pfizer est le deuxième à être approuvé après une injection de GlaxoSmithKline qui présentera mercredi des données similaires à plus long terme.

Les résultats de Pfizer sont un premier aperçu de la durabilité de son vaccin dans la protection contre le VRS, qui provoque des symptômes bénins similaires à un rhume chez la plupart des gens, mais des infections plus graves chez les personnes âgées et les enfants.

Les données suggèrent que la protection offerte par le vaccin diminue lentement avec le temps, comme ce qui est observé avec les vaccins contre le Covid et la grippe.

Mais les données sur 18 mois suggèrent également que le vaccin de Pfizer protège toujours généralement contre le VRS après un an.

On ne sait toujours pas à quoi ressemblera l’efficacité du vaccin à 24 mois. Pfizer prévoit de publier ces données plus tard cette année, ce qui fournira une meilleure image de la durabilité du tir.

Annaliesa Anderson, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, a déclaré à CNBC que la société était « très encouragée » par les données de l’essai clinique de phase trois.

Elle a noté que le vaccin maintenait une efficacité élevée contre les maladies des voies respiratoires inférieures avec trois symptômes ou plus, ce qui est plus grave que la même maladie avec deux symptômes ou plus.

« Comme pour la plupart des vaccins, vous recherchez vraiment un impact contre une maladie plus grave qui entraîne des niveaux plus élevés de mortalité, de morbidité et de contact associé aux soins de santé », a déclaré Anderson à CNBC. « Être en mesure de voir une efficacité élevée se poursuivre est très important pour nous, et nous pensons que cela va rassurer les gens pendant qu’ils prennent le vaccin. »

Pfizer n’a pas publié de données sur l’efficacité de son vaccin contre la maladie grave à VRS définie comme un patient nécessitant une hospitalisation, une assistance en oxygène ou un ventilateur mécanique.

Anderson a déclaré que des études sont en cours, tout comme des recherches évaluant l’efficacité du vaccin chez les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli.

Le VRS tue 6 000 à 10 000 personnes âgées et en hospitalise 60 000 à 160 000 chaque année, selon le CDC.

Le risque d’hospitalisation augmente avec l’âge et les adultes de 70 ans et plus sont plus vulnérables.

Pfizer estime que si 50% des personnes âgées de 60 ans et plus reçoivent son vaccin pour les personnes âgées, le vaccin pourrait prévenir plus de 5 000 décès, 68 000 hospitalisations, 51 000 visites aux urgences et plus de 422 000 visites ambulatoires.