L’efficacité des coloscopies remise en question dans une nouvelle étude

Les coloscopies sont un rite de passage redouté pour de nombreux adultes d’âge moyen.

La promesse a été que si vous supportez la gêne et l’envahissement d’avoir une caméra qui parcourt la longueur de votre gros intestin une fois tous les dix ans après 45 ans, vous avez les meilleures chances d’attraper – et peut-être de prévenir – le cancer colorectal. C’est la deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis. Quelque 15 millions de coloscopies sont effectuées aux États-Unis chaque année.

Maintenant, une étude historique suggère que les avantages des coloscopies pour le dépistage du cancer pourraient être surestimés.

L’étude marque la première fois que les coloscopies ont été comparées en tête-à-tête à l’absence de dépistage du cancer dans un essai randomisé. L’étude n’a révélé que de maigres avantages pour le groupe de personnes invitées à subir l’intervention : un risque de cancer colorectal réduit de 18 % et aucune réduction significative du risque de décès par cancer. Il a été publié dimanche dans le New England Journal of Medicine.

Le chercheur de l’étude, le Dr Michael Bretthauer, gastro-entérologue qui dirige le groupe d’efficacité clinique à l’Université d’Oslo en Norvège, a déclaré qu’il avait trouvé les résultats décevants.

Mais en tant que chercheur, il doit suivre la science, “donc je pense que nous devons l’adopter”, a-t-il déclaré. “Et nous avons peut-être survendu le message au cours des 10 dernières années environ, et nous devons le remonter un peu.”

D’autres experts disent que, aussi bonne que soit cette étude, elle présente des limites importantes et que ces résultats ne devraient pas dissuader les gens de subir une coloscopie.

“Je pense qu’il est tout simplement difficile de connaître la valeur d’un test de dépistage lorsque la majorité des personnes participant au dépistage ne l’ont pas fait”, a déclaré le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, qui n’était pas impliqué dans l’étude.

Moins de la moitié des personnes invitées à subir une coloscopie dans le cadre de l’étude – seulement 42 % – en ont effectivement obtenu une.

Lorsque les auteurs de l’étude ont limité les résultats aux personnes qui ont effectivement reçu des coloscopies – environ 12 000 sur les plus de 28 000 qui ont été invitées à le faire – la procédure s’est avérée plus efficace. Il a réduit le risque de cancer colorectal de 31 % et le risque de mourir de ce cancer de 50 %.

Bretthauer a déclaré que les véritables avantages de la coloscopie se situent probablement quelque part au milieu. Il a dit qu’il considérait les résultats de l’étude complète – y compris les personnes qui ont subi et n’ont pas subi de coloscopie après avoir été invitées – comme le montant minimum d’avantages que les coloscopies procurent à une population dépistée. Il considère les résultats du sous-ensemble de personnes qui ont effectivement subi le test comme le bénéfice maximal que les gens pourraient attendre de la procédure.

Sur la base de ses résultats, il s’attend donc à ce que le dépistage par coloscopie réduise probablement les risques de cancer colorectal d’une personne de 18% à 31% et son risque de décès de 0% à 50%.

Mais, a-t-il dit, même 50% sont “dans la limite inférieure de ce que je pense que tout le monde pensait que ce serait”.

D’autres études ont estimé des avantages plus importants pour les coloscopies, signalant que ces procédures pourraient réduire le risque de mourir d’un cancer colorectal jusqu’à 68 %.

LE PREMIER ESSAI ALÉATOIRE DE COLOSCOPIE

L’étude NordICC, qui signifie Northern-European Initiative on Colon Cancer, a inclus plus de 84 000 hommes et femmes âgés de 55 à 64 ans de Pologne, de Norvège et de Suède. Aucun n’avait subi de coloscopie auparavant. Les participants ont été invités au hasard à subir une coloscopie de dépistage entre juin 2009 et juin 2014, ou ils ont été suivis pendant l’étude sans se faire dépister.

Au cours des 10 années suivant l’inscription, le groupe invité à subir une coloscopie avait un risque de cancer colorectal de 18 % inférieur à celui du groupe qui n’avait pas été dépisté. Dans l’ensemble, le groupe invité au dépistage présentait également une légère réduction de son risque de décès par cancer colorectal, mais cette différence n’était pas statistiquement significative, ce qui signifie qu’elle pourrait simplement être due au hasard.

Avant l’essai NordiCC, les avantages des coloscopies avaient été mesurés par des études d’observation qui regardaient en arrière dans le temps pour comparer la fréquence à laquelle le cancer colorectal est diagnostiqué chez les personnes qui ont reçu des coloscopies par rapport à celles qui n’en ont pas reçu.

Cependant, ces études peuvent être sujettes à des biais, de sorte que les scientifiques se tournent vers des essais randomisés qui trient aveuglément les personnes en deux groupes : celles qui sont affectées à une intervention et celles qui ne le sont pas. Ces études suivent ensuite les deux groupes dans le temps pour voir s’il y a des différences. Ces études ont été difficiles à réaliser pour le cancer du côlon, qui peut évoluer lentement et prendre des années avant d’être diagnostiqué.

Les chercheurs disent qu’ils vont continuer à suivre les participants pendant encore cinq ans. Il se pourrait que parce que les cancers du côlon peuvent être à croissance lente, plus de temps aidera à affiner leurs résultats et peut montrer de plus grands avantages pour le dépistage par coloscopie.

LES RÉSULTATS DOIVENT ÊTRE INTERPRÉTÉS AVEC ATTENTION

Normalement, ces types de résultats décevants d’une étude aussi vaste et solide seraient considérés comme suffisamment définitifs pour changer la pratique médicale.

Mais cette étude présente certaines limites qui, selon les experts, doivent être résolues avant que les médecins et les patients n’abandonnent les coloscopies pour le dépistage du cancer.

“Je ne pense pas que quiconque devrait annuler sa coloscopie”, a déclaré le Dr Jason Dominitz, directeur national de la gastro-entérologie pour la Veterans Health Administration.

“Nous savons que le dépistage du cancer du côlon fonctionne”, a-t-il déclaré dans une interview à CNN. Dominitiz a co-écrit un éditorial qui a accompagné l’étude.

Il existe plusieurs options pour le dépistage du cancer colorectal. Ceux-ci comprennent des tests de selles qui vérifient la présence de sang ou de cellules cancéreuses, et un test appelé sigmoïdoscopie, qui ne regarde que la partie inférieure du côlon. Il a été démontré que les deux réduisent à la fois l’incidence du cancer et les décès par cancer colorectal.

“Ces autres tests fonctionnent par coloscopie”, a déclaré Dominitz. “Ils identifient les personnes à haut risque qui bénéficieraient d’une coloscopie, puis la coloscopie est effectuée et élimine les polypes, par exemple, qui empêchent l’individu d’avoir un cancer du côlon en premier lieu, ou il identifie le cancer du côlon à un stade traitable.”

Les polypes sont des excroissances bénignes qui peuvent se transformer en cancers. Ils sont généralement retirés lorsqu’ils sont identifiés lors d’une coloscopie de dépistage, ce qui peut réduire le risque de cancer colorectal d’une personne à l’avenir.

Des études sont en cours en Espagne et aux États-Unis pour tester la coloscopie face à face avec des tests de selles pour voir lequel est le plus efficace.

LA MEILLEURE FAÇON DE DÉPISTER LE CANCER COLORECTAL

Dominitz a déclaré que cet essai contrôlé randomisé était un test de conseil autant qu’un test de la valeur de la coloscopie.

“Si vous demandez à la population de faire quelque chose, quel impact cela aura-t-il?” il a dit.

Dans l’ensemble, l’étude a révélé que le simple fait d’inviter les gens à subir une coloscopie n’avait pas un impact bénéfique important dans ces pays, en partie parce que tant de gens ne le faisaient pas.

Dominitz pense que la faible participation peut s’expliquer en partie par le cadre de l’étude. Les coloscopies ne sont pas aussi courantes dans les pays impliqués dans l’étude qu’aux États-Unis. En Norvège, a-t-il dit, les recommandations officielles de dépistage du cancer colorectal ne sont arrivées que l’année dernière.

“Ils ne voient pas les messages d’intérêt public. Ils n’entendent pas Katie Couric parler de se faire dépister pour le cancer du côlon. Ils ne voient pas les panneaux d’affichage à l’aéroport et ainsi de suite”, a-t-il déclaré. “Donc, une invitation à être projeté en Europe est, je pense, susceptible d’être quelque peu différente d’une invitation à être projeté aux États-Unis”

Aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, environ 1 adulte sur 5 âgé de 50 à 75 ans n’a jamais été dépisté pour le cancer colorectal.

Si vous vous sentez dégoûté à l’idée de subir une coloscopie, le groupe de travail américain sur les services préventifs indique qu’une variété de méthodes et de schémas thérapeutiques fonctionnent pour détecter le cancer colorectal. Il recommande un dépistage avec des tests qui vérifient la présence de sang et/ou de cellules cancéreuses dans les selles tous les un à trois ans, un scanner du côlon tous les cinq ans, une sigmoïdoscopie flexible tous les cinq ans, une sigmoïdoscopie flexible tous les 10 ans associée à des tests de selles pour vérifier la présence de sang chaque année ou une coloscopie tous les 10 ans.

En 2021, le groupe de travail a abaissé l’âge recommandé pour commencer le dépistage systématique du cancer colorectal de 50 à 45 ans, car le cancer devient plus fréquent chez les jeunes adultes.

En ce qui concerne le cancer colorectal, a-t-il dit, les tests ne peuvent être efficaces que si les gens sont prêts à les faire.

Pour preuve, il cite les premiers résultats d’un vaste essai randomisé en Suède qui teste la coloscopie, le test FIT et aucun dépistage du tout.

Les résultats recueillis auprès de plus de 278 000 personnes inscrites entre mars 2014 et fin 2020 ont révélé que 35% du groupe affecté à une coloscopie en ont effectivement obtenu une, contre 55% qui ont été affectés au groupe de test des selles.

À ce jour, un peu plus de cancers ont été détectés dans le groupe affecté au test des selles que dans le groupe affecté à la coloscopie – “donc la participation au dépistage est vraiment essentielle !” dit Dominitz.