L’efficacité de l’aide internationale dépend de l’application d’une conception centrée sur les filles — Enjeux mondiaux

Donner aux filles l’opportunité de diriger en les mettant à l’avant-garde des efforts de changement ; entendre leurs voix; répondre à leurs demandes ; et les accueillir dans les espaces de prise de décision – c’est l’un des moyens d’investir dans un avenir qui croit au libre arbitre des filles. La Journée internationale de la fille est une célébration annuelle et internationalement reconnue le 11 octobre qui donne du pouvoir aux filles et amplifie leur voix. Crédit : UNFPA Burkina Faso/Théo

WASHINGTON DC, 9 oct (IPS) – Dans une année qui devient rapidement la le plus cher jamais enregistré face aux catastrophes liées au climat, la Journée internationale de la fille appelle la communauté mondiale à investir davantage pour et avec les adolescentes.

De plus en plus de preuves continuent de montrer que le bien-être de nos ménages, de nos communautés et de notre monde, en particulier dans un contexte de changement climatique, dépend du sérieux avec lequel nous prenons cet appel à l’action lancé en faveur de la moitié de la population mondiale.

La protection des droits des filles est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Coalition pour les adolescentes estime que donner la priorité aux droits des filles est d’autant plus urgent parmi celles qui vivent dans des communautés mal desservies et traditionnellement marginalisées, dont beaucoup se trouvent au carrefour de la pauvreté et de la fragilité climatique.

Il est estimé que 80 pour cent des personnes déplacées à cause des catastrophes liées au climat sont des femmes et des filles. À la suite des cyclones, des incendies de forêt, des inondations et des tremblements de terre, les adolescentes ont encore plus de mal à accéder aux services et sont souvent obligées de chercher à subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Il existe une corrélation directe entre les catastrophes naturelles (liées au climat ou autres), accès inéquitable des filles à l’éducation et à la formation professionnelleet des soutiens en matière de santé et de bien-être, et exposition accrue à la violence sexuelle et basée sur le genre.

En outre, l’éclatement de la famille et de la communauté, ainsi que la perte d’une ressource clé en matière d’information et de connaissances – à savoir l’école ou d’autres centres d’apprentissage – expose les filles à des comportements d’exploitation et des vulnérabilités multidimensionnelles et croisées.

Ainsi, la notion de préparation aux catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe doit évoluer pour inclure des solutions de protection centrées sur les filles afin de réduire ces risques accrus et leurs effets d’entraînement sur des objectifs de développement social et économique plus larges.

Les récents tremblements de terre en Turquie, en Syrie et au Maroc ont provoqué des dégâts sans précédent, tant en termes de vies humaines que d’infrastructures nécessaires pour accéder aux services publics et assurer la protection contre l’exploitation, les abus et la violence sexuels.

Dans le seules les provinces du sud-est de la Turquie, 9,1 millions de personnes ont été touchées par le tremblement de terre, 3 millions ont été déplacées et près de 300 000 bâtiments ont été détruits. Parmi ces décombres, un estimé à 320 000 personnes ou plus continuent de vivre dans des abris temporaires.

Les premiers rapports indiquent que pour les adolescentes, il y a eu des augmentations significatives dans les soins et responsabilités domestiques, la violence domestique, la violence sexuelle et basée sur le genre et le mariage des enfants ainsi que taux de scolarisation réduits à l’école.

S’engager pour une conception centrée sur les filles

La conception centrée sur les filles constitue une approche protectrice et proactive pour trouver de nouvelles solutions aux défis que les praticiens internationaux du secteur humanitaire et du développement peinent à relever à grande échelle.

Ce processus réfléchit à la manière dont des espaces, des programmes et des activités peuvent être développés pour et avec les filles, sur la base de protocoles de sécurité des enfants et de la participation dirigée par les filles. Il est appliqué pour garantir que toutes les filles, en particulier les plus défavorisées, soient reconnues et engagées.

À Pazarcık et à Antakya, en Turquie – les régions les plus durement touchées par le tremblement de terre de février – des adolescentes et leurs familles vivent toujours dans des abris temporaires. On a récemment demandé à plusieurs de ces filles : « Si vous supervisiez l’aide internationale, que feriez-vous différemment ? »

« J’aurais fait quelque chose pour répondre aux besoins des filles d’ici en matière de soins personnels et de vêtements. Ensuite, les filles étaient soignées, je les envoyais à l’école », a déclaré un jeune de 14 ans de Pazarc?k. Ajoute un jeune de 13 ans du même quartier : « Il aurait pu y avoir des cours. Il aurait pu y avoir des informations pour nous. Il n’y a rien ici. »

Leurs homologues d’Antakya parlent de musique, de peinture, de danse et de sport. Une jeune fille de 13 ans affirme que ces activités créatives non seulement occuperaient les filles, mais les rendraient également « heureuses ». Une jeune fille de 14 ans déclare : « Je ferais en sorte que les filles se sentent valorisées. Je découvrirais ce qui intéresse les filles et organiserais des activités pour les impliquer.

Recherches ciblées récentes par Suna’n?n K?zlar? cite que les filles passent la majorité de leurs heures d’éveil à « faire les cent pas » et « à attendre », ou bien à s’occuper de leurs frères et sœurs plus jeunes ou à aider leur mère dans les tâches ménagères. De nombreuses filles aspirent et remarquent l’absence de « plaisir ».

Créer des espaces que les filles peuvent occuper

Avec des preuves supplémentaires sur intersection du bien-être et des activités de plein airou la apprentissage et guérison puissants Cela se produit lorsqu’il s’agit de garantir le droit des filles à jouer, il y a un cri collectif pour qu’elles fassent mieux. Les refuges devraient être construits pour inclure des espaces extérieurs sûrs permettant aux filles de jouer, renforcer la disponibilité des types d’informations dont elles ont besoin et fournir un accès à des services de base qui soutiennent des perspectives plus saines pour leurs besoins immédiats et futurs.

À ce jour, lorsque de tels espaces ou services sont disponibles, ils sont principalement utilisés par les garçons et les hommes.

Les adolescentes comprennent intrinsèquement ce que signifie être une fille, se sentir en sécurité (ou non) et être valorisée sur un pied d’égalité (ou non). Pour les filles de Pazarcık et d’Antakya, investir pour et avec elles signifie non seulement appliquer une conception centrée sur les filles pour étendre les espaces physiques sûrs et verts dans lesquels elles peuvent apprendre, jouer et grandir, mais aussi les espaces de prise de décision où leurs les voix et les idées peuvent être entendues et prises au sérieux.

Et même s’il existe quelques signes encourageants allant dans ce sens, cela ne suffit pas. Si l’on donne la priorité à une conception centrée sur les filles et à des solutions dirigées par les filles avant, pendant et après la catastrophe, nous pourrions récolter les résultats qui nous ont échappé jusqu’à présent.

Amy Ouest est co-responsable de l’Initiative pour les adolescentes et les jeunes femmes et principale conseillère technique internationale à Centre de développement de l’education et Aysel Madra est coordinateur de recherche à Suna’n?n K?zlar? (Les filles de Suna). EDC. Ils sont tous deux membres actifs du Coalition pour les adolescentes (CAG)une organisation dirigée et pilotée par ses membres qui se consacre au soutien, à l’investissement et à l’amélioration de la vie des adolescentes.

