L’efficacité de la pilule Covid-19 de Pfizer remise en question — RT World News

Une étude israélienne a indiqué que le médicament n’apporte que peu d’avantages mesurables aux patients de la tranche d’âge 40-65 ans

Une pilule Covid-19 saluée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pourrait ne présenter que peu ou pas d’avantages pour les patients âgés de 40 à 65 ans, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs israéliens. Le médicament, fabriqué par Pfizer et vendu sous le nom commercial Paxlovid, s’est cependant avéré efficace chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine, l’étude a porté sur 109 000 patients ayant reçu du Paxlovid. Après avoir analysé différentes tranches d’âge, les scientifiques ont conclu que le traitement n’améliorait guère les conditions des patients âgés de 40 à 65 ans. Parallèlement, le médicament réduisait d’environ 75 % le nombre d’hospitalisations chez les personnes âgées, s’il était administré peu de temps après avoir contracté le Covid. -19.

L’analyse, cependant, est basée sur des données obtenues du système de santé israélien par opposition à l’observation de patients dans une étude randomisée avec un groupe témoin – quelque chose qui représente un écart par rapport aux pratiques considérées comme la norme pour une telle recherche, a souligné AP.















Aucun commentaire officiel de Pfizer n’a encore été publié.

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé Paxlovid à la fin de l’année dernière pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans souffrant de maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Selon les dossiers fédéraux cités par AP, plus de 3,9 millions d’ordonnances pour le médicament ont été délivrées depuis que le médicament a reçu le feu vert.

L’administration Biden a mis un accent particulier sur Paxlovid dans l’espoir de réduire le nombre d’hospitalisations. Les autorités américaines auraient déboursé quelque 10 milliards de dollars pour se procurer le médicament, qui est mis à la disposition du public dans des milliers de pharmacies dans le cadre de l’initiative de test et de traitement du gouvernement.

Dans une déclaration envoyée par e-mail mercredi, le porte-parole de la Maison Blanche, Kevin Munoz, a cité plusieurs autres études qui indiquent que Paxlovid aide à réduire les hospitalisations chez les personnes de 50 ans et plus. Cette recherche, cependant, n’a pas encore été publiée dans des revues à comité de lecture, a noté AP.

Le responsable a été cité comme disant que le «De plus en plus de preuves montrent que les personnes âgées de 50 à 64 ans peuvent également bénéficier de Paxlovid.”