Un examen mis à jour du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca a montré que le vaccin était efficace à 76% contre la maladie, rétrogradé par rapport aux 79% rapportés dans les tests précédents, qui, selon les responsables de la santé américains, étaient basés sur des informations «obsolètes».

La société pharmaceutique a rendu public les résultats de son essai sur 32000 personnes aux États-Unis dans les premières heures de jeudi matin, rapportant que la vaccination est efficace à 76% dans l’ensemble et à 100% efficace pour éviter. «Maladie critique et hospitalisation» de Covid-19. Pour les adultes de plus de 65 ans, l’entreprise a estimé le chiffre à 85%.

Les nouveaux résultats interviennent après que les responsables de la santé américains aient publiquement réprimandé AstraZeneca pour avoir fondé les résultats des essais rapportés plus tôt cette semaine sur «Informations obsolètes», disant que l’entreprise a peut-être présenté un « Vue incomplète des données d’efficacité. » L’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a exhorté l’entreprise à travailler avec les régulateurs pour examiner les résultats et «Veiller à ce que les données d’efficacité les plus exactes et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible.»

Alors que l’examen publié jeudi a révélé que « Le vaccin a été bien toléré et aucun problème de sécurité lié au vaccin n’a été identifié » Au cours de l’essai, les nouvelles données font suite à une vague de rapports en Europe et ailleurs sur des effets indésirables parmi les receveurs de l’inoculation, dont beaucoup concernaient des caillots sanguins. Au moins 17 pays ont suspendu le déploiement de l’AstraZeneca jab au milieu de ces rapports, bien que plusieurs aient repris depuis après que les autorités sanitaires de l’UE ont déclaré le vaccin sûr et non lié aux problèmes de coagulation, qui dans certains cas étaient mortels.

Cependant, une équipe de recherche de l’hôpital universitaire allemand de Greifswald a affirmé la semaine dernière avoir trouvé un lien entre le vaccin et les caillots sanguins, également connus sous le nom de «Thrombose veineuse». Les chercheurs ont déclaré qu’une réponse immunitaire au jab pourrait conduire à la formation d’anticorps qui sont normalement stimulés lorsqu’un organisme a besoin de guérir une plaie par coagulation sanguine, créant potentiellement des caillots sanguins, en particulier dans le cerveau.

À peu près au même moment, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’on ne savait toujours pas si le vaccin AstraZeneca pouvait causer «Événements thromboemboliques très rares et uniques», notant qu’un clair «Relation causale» n’était toujours pas établie. L’OMS a néanmoins conclu que le jab avait un «Profil bénéfice-risque positif».

Le vaccin AstraZeneca étant toujours en attente d’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis, les nouvelles données légèrement moins prometteuses publiées jeudi pourraient marquer un revers pour la société, en particulier au milieu des retombées continues de semaines de mauvaise presse en Europe. Une controverse distincte a éclaté sur le continent cette semaine après que la France a accusé l’entreprise de ne pas avoir respecté ses engagements en matière de livraison de vaccins, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal appelant la situation. « Complètement inacceptable. » En réponse, AstraZeneca a insisté sur le fait qu’elle remplissait ses obligations et que son accord avec l’UE l’obligeait simplement à «Meilleurs efforts raisonnables» distribuer la vaccination.

