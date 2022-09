FREETOWN, Sierra Leone (AP) – L’année dernière, Sam Jalloh a zigzagué à travers l’Afrique de l’Ouest pour entraîner des enfants au tennis, emportant avec lui des raquettes, des balles et un téléphone portable chargé de photos et de vidéos d’un joueur professionnel en action pour inspirer les jeunes.

Le joueur? Frances Tiafoe.

Cette décision d’encourager les jeunes Africains en leur montrant des images de Tiafoe, un Américain d’origine sierra-léonaise, a porté ses fruits. Le téléphone de Jalloh a sonné et sonné cette semaine avec des SMS de nombreux enfants, ravis de l’incroyable course de Tiafoe, 24 ans, jusqu’aux demi-finales de l’US Open, où il a battu Rafael Nadal en cours de route.

“Ils disent, ‘entraîneur, avez-vous vu Frances? Ceci est vraiment bon.’ Quand ces choses arrivent. . . vous pouvez voir que cela motive les enfants », a déclaré Jalloh. « Ils sont très, très excités et il n’y a pas que les enfants de la Sierra Leone. J’ai des enfants de Gambie, des enfants du Ghana, des enfants du Nigeria. Cela leur apportera beaucoup plus d’inspiration.

Tiafoe est né aux États-Unis de parents qui ont émigré de la Sierra Leone – également le pays d’origine de Jalloh – et tandis que Tiafoe offre un nouvel espoir pour l’avenir du tennis américain, le lien africain en a fait un modèle idéal pour Jalloh, même avant cela. percée à l’US Open où il s’est qualifié pour les demi-finales de vendredi avant de perdre en cinq sets contre Carlos Alcaraz.

Les parents de Tiafoe, Frances Sr. et Alphina, ont connu des difficultés lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis. Frances Sr. a travaillé comme ouvrier puis concierge au Junior Tennis Champions Center dans le Maryland. Alphina a effectué de longs quarts de nuit en tant qu’infirmière. Frances Jr. et son frère jumeau, Franklin, sont nés dans le Maryland et ont vécu pendant une grande partie des 10 premières années de leur vie dans un bureau reconverti au centre de tennis.

Avec cette trame de fond, Jalloh a pu voir des enfants d’Afrique de l’Ouest établir une “connexion” avec Tiafoe, même s’il leur a également montré des clips de Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem en simple, et d’autres joueurs de haut niveau.

“Cela les incite à continuer et à être excellents au tennis ou à tout ce à quoi ils aspirent”, a déclaré Jalloh. Il pense que l’effet Tiafoe en Afrique « durera longtemps ».

Jalloh insiste sur le fait que le tennis est plus populaire que beaucoup ne le pensent en Afrique de l’Ouest. Il a vu suffisamment de tribunaux dans suffisamment de villes et de villes et suffisamment de jeunes espoirs pour faire cette affirmation.

Certains des courts sur lesquels il est entraîné sont soigneusement délimités et entourés de clôtures. Beaucoup ne le sont pas. Jalloh a utilisé tout ce qu’il a trouvé. Certains ne sont guère plus que des bandes de béton fissurées entre les maisons des quartiers pauvres du centre-ville. D’autres sont des étendues de terre plate creusées dans la nature sauvage à l’extérieur de la ville.

C’est ici que Jalloh espère que la performance émouvante de Tiafoe à Flushing Meadows déclenchera quelque chose dans les autorités du tennis en Afrique de l’Ouest comme chez ses jeunes joueurs.

“Une fois que nous aurons l’organisation et les personnes passionnées, vous verrez beaucoup de talents venir d’Afrique”, a déclaré Jalloh.

Il y a eu des signes positifs en Sierra Leone la semaine dernière. Les médias nationaux, qui n’ont normalement d’yeux que pour le football, ont remarqué le tennis et Tiafoe a reçu de nombreux éloges.

Fatima Bio, épouse du président sierra-léonais Julius Bio, a posté sur sa page Facebook à propos de Tiafoe : “Tu es un gars tellement incroyable et je veux que tu saches que nous te célébrons à la maison”. L’ancien capitaine de football de la Sierra Leone, Kai Kamara, a qualifié Tiafoe de “l’un de nous” et a déclaré que le pays était derrière lui.

Jalloh a pris connaissance de Tiafoe lorsqu’il a remporté le prestigieux tournoi junior Orange Bowl à Miami à l’âge de 15 ans. Jalloh voulait en savoir plus sur le jeune talent d’origine sierra-léonaise et est finalement devenu de bons amis avec le père de Tiafoe. Ils parlent souvent au téléphone, a déclaré Jalloh, et étaient en contact cette semaine alors que Frances Jr. ouvrait la voie à l’US Open.

Cela a également revigoré Jalloh, dont la propre histoire de vie est assez extraordinaire.

Jalloh est né dans la capitale de la Sierra Leone, Freetown, l’un des 11 enfants et ses parents l’ont fait adopter à l’âge de 6 ans parce qu’ils n’avaient pas les moyens de le garder. Il s’est enfui de sa famille adoptive et a vécu dans les rues de Freetown avant de retrouver sa mère.

Il a ensuite trouvé le tennis et est passé de jouer dans la rue avec sa main, puis des battes en bois faites maison, à un joueur de tennis national de la Sierra Leone, ce qui lui a valu 250 dollars et un survêtement d’équipe, son “plus grand rêve”, a-t-il déclaré.

Il entraîne maintenant des joueurs sur le circuit professionnel depuis son domicile en Angleterre et planifie déjà son prochain voyage d’entraîneur en Afrique. Il a pour objectif de se rendre au Kenya, au Zimbabwe et en Afrique du Sud à la fin de l’année et de revenir en Afrique de l’Ouest au début de 2023, a-t-il déclaré, avec son équipement de tennis et de nombreux nouveaux clips vidéo de Tiafoe.

« Oh oui, j’ai tellement de choses maintenant. J’aurai beaucoup à montrer aux enfants », a déclaré Jalloh.

Clarence Roy-macaulay et Gerald Imray, The Associated Press