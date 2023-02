L’effet Sean Dyche: Everton ressent des avantages immédiats dans sa victoire sur Arsenal alors que le nouveau manager fait sa marque | Nouvelles du football

Un cas classique de rebond de nouveau manager ? “Oui”, a déclaré Mikel Arteta après la défaite 1-0 d’Arsenal contre Everton de Sean Dyche. “Mais cela ne devrait pas enlever le crédit à Sean et à l’équipe. C’est une chose de le dire et une autre chose de le faire, et ils l’ont fait aujourd’hui.”

Le patron d’Arsenal était impatient de faire l’éloge de son homologue à Goodison Park samedi et à juste titre. Oui, Everton avait bénéficié de l’élan qui accompagne généralement un changement de manager. Mais le résultat était bien plus que cela.

Après tout, c’était une équipe d’Arsenal qui n’avait pas perdu un match de Premier League depuis cinq mois. Seulement deux fois pendant cette période, contre Southampton et Newcastle, les leaders de la Premier League ont même été tirés au sort.

Everton avait besoin de plus que la notion de rebond du nouveau manager pour les surmonter et ils l’ont obtenu de Dyche. Son arrivée à la place de Frank Lampard a changé l’ambiance autour de l’équipe mais la victoire doit davantage à ses ajustements stylistiques et tactiques.

L’intensité a augmenté

Les images de Dyche soumettant ses joueurs à un test de bip lors de l’une de ses premières séances d’entraînement la semaine dernière ont suscité la joie sur les réseaux sociaux. Ce qu’il a fait en short, levant deux doigts sur les conditions glaciales, a alimenté sa personnalité de maître d’œuvre sensé.

Ce n’était pas, cependant, l’exercice consistant à remettre les joueurs en forme qu’il était perçu comme tel. Ce n’était pas non plus un gadget pour souligner son autorité. “Ces choses sont souvent mal interprétées”, a expliqué Dyche samedi. “C’est une mesure pour évaluer où se trouvent leurs corps.”

Dyche devait vérifier, en l’espace de quelques jours, si ses joueurs pouvaient répondre à certaines exigences physiques. Le match de samedi a montré pourquoi. L’augmentation de l’intensité a été spectaculaire et les données de suivi de la Premier League l’ont prouvé.

Au cours des 90 minutes, Everton a couru plus de trois kilomètres plus loin que dans tout autre match de Premier League de toute la saison. Leur total de 116,4 km était la 13e distance la plus élevée parcourue par une équipe de Premier League depuis le début de la campagne.

La sélection de l’équipe de Dyche en était la clé et elle a été instruite, au moins en partie, par les «mesures» prises à l’entraînement.

Demarai Gray avait débuté tous les 20 matchs précédents d’Everton en Premier League cette saison, sauf un, inscrivant deux buts et une passe décisive lors de ses quatre dernières apparitions, mais il l’a fait en parcourant en moyenne seulement 9,8 km par 90 minutes. Il a été dûment largué.

Everton a parcouru 116,4 km lors de la victoire contre Arsenal





Dwight McNeil, anciennement de Burnley, a été préféré et a parcouru plus de 12 km, le deuxième total le plus élevé de tous les joueurs d’Everton dans n’importe quel match de toute la saison, sous le regard de Gray depuis le banc.

La contribution la plus notable de McNeil est venue sous la forme de sa passe décisive pour le vainqueur de James Tarkowski, mais son industrie hors du ballon était tout aussi importante. Le joueur de 23 ans a suivi avec diligence sur la droite d’Everton, s’assurant que Seamus Coleman n’était pas isolé contre Gabriel Martinelli.

Sur le flanc opposé, Alex Iwobi, déployé en tant que joueur large plutôt qu’en tant que milieu de terrain central pour la première fois de la saison, était tout aussi désintéressé, parcourant 11,4 km et aidant à annuler Bukayo Saka.

En fait, l’intensité d’Everton était évidente dans toute l’équipe – peut-être mieux illustrée par Amadou Onana, qui a couru plus loin que même McNeil, se cognant la poitrine pour célébrer les tacles et dégagements réussis – et leur énergie transmise à la foule, dont le soutien bruyant a aidé à conduire eux vers la victoire.

Compacité et pressage

La forme défensive d’Everton a été un autre facteur important dans la victoire.

Dyche n’a eu que quelques jours pour percer son équipe sur le terrain d’entraînement, mais ils étaient nettement plus étroits et plus compacts, le milieu de terrain à trois d’Onana, Abdoulaye Doucoure et Idrissa Gueye – soutenu par McNeil et Iwobi, qui se sont souvent cachés à l’intérieur – travaillant ensemble pour réduire l’espace dans les zones centrales et forcer Arsenal à s’étendre.

Everton était plus étroit et plus compact lors du premier match de Dyche





L’intention était de limiter l’influence de Martin Odegaard et cela a fonctionné.

Le Norvégien, annoncé comme l’un des meilleurs joueurs de la Premier League cette saison, n’a eu que 38 touches avant son retrait à la 77e minute, son deuxième total le plus bas de la campagne.

Arsenal n’a pas pu lui remettre le ballon et il en a été de même pour Eddie Nketiah.

En fait, l’attaquant, auteur de quatre buts lors de ses cinq précédentes apparitions en Premier League, était encore plus isolé qu’Odegaard, obtenant moins de touches (22) que dans tout autre match cette saison – et cela malgré les 90 minutes complètes.

Les joueurs offensifs d’Arsenal se sont retrouvés sans espace pour opérer, leur créativité et leur menace de but en ont souffert, et dans les rares occasions où ils a fait entrer dans des positions prometteuses, des passes clés et des tirs ont été bloqués par des défenseurs en chemise bleue.

Arsenal n’a pas été en mesure de générer des occasions à partir de bonnes positions





La carte des tirs d’Arsenal a parfaitement visualisé la manière dont Everton les a tenus à distance, aucun de leurs 15 efforts au but (valant un total combiné de seulement 0,91 buts attendus), venant du centre de la surface de réparation.

Everton a protégé le but de Pickford de manière impressionnante tout au long, mais ce n’était pas seulement une histoire de défense héroïque de la dernière chance.

En fait, c’est rarement le cas des équipes de Dyche.

Son équipe de Burnley a été ridiculisée comme un retour en arrière par certains, mais ces stéréotypes n’ont pas reconnu qu’ils étaient régulièrement l’une des équipes les plus efficaces et les plus agressives de la Premier League. Les mêmes qualités ont pu être observées dans la performance d’Everton samedi.

L’équipe de Dyche a perturbé le jeu de construction d’Arsenal tout au long et le pressing a principalement eu lieu au centre du terrain, où Thomas Partey a été étouffé au point qu’Arteta a choisi de l’enlever avant l’heure de jeu pour la première fois de toute la saison.

James Tarkowski célèbre son but avec Dwight McNeil





Everton a réussi à forcer les erreurs d’Arsenal dans son tiers défensif à plusieurs reprises et cela se voyait dans les statistiques. Les Gunners ont concédé 11 revirements élevés, leur deuxième total le plus élevé de tous les matchs de la saison après leur rencontre avec Leeds en octobre.

Ils ont parfois réussi à se frayer un chemin à travers la presse d’Everton, mais les hommes de Dyche ont toujours été rapides à se remettre en forme, laissant Arsenal frustré alors qu’ils essayaient et échouaient à les briser.

Directivité et menace sur coup de pied arrêté

Dyche a révisé l’approche d’Everton en possession et hors de celle-ci, mettant l’accent sur les passes courtes à longues afin de contourner les tentatives d’Arsenal de les presser.

L’approche était logique compte tenu de l’efficacité d’Arsenal à cet égard. L’équipe d’Arteta a forcé plus de chiffres d’affaires élevés menant à des tirs (36) que toute autre équipe de Premier League cette saison.

Dyche savait que le meilleur moyen d’empêcher que cela se produise était d’éliminer complètement cette possibilité et tout a commencé avec Jordan Pickford.

Lors du dernier match d’Everton sous Frank Lampard, la défaite 2-0 contre West Ham au stade de Londres, le gardien de but n’a envoyé que 12 de ses 29 passes, une part de 41%. Contre Arsenal, cependant, 29 de ses 31 passes ont été envoyées longtemps, à 94%.

Il n’y a pratiquement pas eu de tentatives de jouer à l’arrière et l’approche a également joué sur les forces de l’homme menant la ligne. Dominic Calvert-Lewin a dominé les défenseurs centraux d’Arsenal, remportant six sauts sur huit et neuf de ses 14 duels au total.

Le jeu de maintien de Calvert-Lewin était excellent et, en alignant autant de joueurs énergiques pour le soutenir, avec McNeil et Iwobi des coureurs volontaires et Doucoure et Onana également déchaînés, Dyche a permis à son équipe de construire des attaques autour de lui.

En effet, ce n’est qu’après avoir été remplacé, le joueur de 25 ans remplacé par Neal Maupay peu après que Tarkowski ait dirigé le but décisif, que la menace offensive d’Everton a commencé à diminuer.

Le vainqueur a également souligné la manière dont Dyche a mis l’accent sur les coups de pied arrêtés. Everton a forcé une succession de corners, dont la plupart étaient dirigés vers le second poteau.

Le but est venu d’une telle livraison, avec Tarkowski s’élevant au-dessus d’Odegaard pour diriger le coin de McNeil au-delà de Ramsdale et c’était clairement le résultat de Dyche et de son équipe d’entraîneurs ayant repéré une faiblesse dans la configuration défensive d’Arsenal dans ce domaine.

À la fin du match, Everton avait généré un total de buts attendus de 0,46 sur les corners – leur deuxième plus haut de la campagne. Leur total global de 1,67, quant à lui, était leur quatrième plus haut toute la saison et a souligné à quel point ils ont troublé Arsenal du jeu ouvert ainsi que des situations de ballon mort.

C’est bien sûr d’autant plus impressionnant compte tenu de la forme d’Arsenal. Le but de Tarkowski n’était que le troisième qu’ils avaient concédé sur un coup franc toute la saison, et seulement leur 17e en 20 matchs au total.

Il a été obtenu grâce à la nouvelle impulsion qui suit un changement de manager, mais, comme l’a dit lui-même le vaincu Arteta, c’est surtout grâce aux ajustements que Dyche a pu mettre en œuvre en l’espace de quelques jours seulement.

Le déplacement d’Everton à Anfield pour affronter Liverpool Football du lundi soir n’a plus l’air aussi intimidant qu’il aurait pu l’être. Et cette fois, Dyche aura une semaine complète sur le terrain d’entraînement pour se préparer.

