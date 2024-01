« L’effet papillon » pourrait expliquer certaines causes génétiques de l’autisme

Un « effet papillon » pourrait aider à expliquer comment les gènes liés à l’autisme dans l’ADN sont activés. Une nouvelle étude suggère que, grâce à cet effet d’entraînement complexe, des mutations dans des gènes non liés à l’autisme finissent par influencer l’activité des gènes liés à la maladie.

Comment cela marche-t-il? L’ADN contient du matériel génétique appelé promoteurs, qui active et désactive essentiellement les gènes. Étant donné que l’ADN est tordu et enroulé en 3D, ces promoteurs peuvent contrôler des gènes situés loin d’eux dans la séquence d’ADN. En d’autres termes, si vous étendiez tous les replis de l’ADN, le promoteur et les gènes seraient très éloignés, mais l’introduction de replis dans la molécule les rapproche. Le promoteur et les gènes qu’il contrôle forment une « unité » de régulation appelée domaine topologiquement associé (TAD).

En raison de ce mécanisme complexe, une personne qui ne présente pas de mutations dans les gènes liés à l’autisme peut quand même développer la maladie en raison de mutations ailleurs dans son génome – dans les promoteurs. C’est l’idée explorée dans la nouvelle étude, publiée vendredi 26 janvier dans la revue Génomique cellulaire .

L’autisme est hautement héréditaire — on estime qu’entre 40% et 80% des cas sont liés à des gènes transmis de génération en génération. Cependant, l’autisme peut aussi être causé par mutations qui surviennent spontanément dans l’ADN.

De telles mutations ont été récemment découvertes chez régions “non codantes” de l’ADN , qui représentent environ 98,5 % du génome. Ces régions incluent des promoteurs et sont dites « non codantes » car elles ne contiennent pas d’instructions pour construire des protéines, comme le font les gènes.

Jusqu’à maintenant, on savait peu de choses sur l’impact des mutations dans l’ADN non codant sur la probabilité qu’une personne soit atteinte de troubles du spectre autistique (TSA). La nouvelle étude commence à répondre à cette question.

Les auteurs de l’étude ont analysé les génomes de plus de 5 000 personnes autistes, ainsi que ceux de leurs frères et sœurs qui n’en souffraient pas, et ont servi de groupe de comparaison. L’équipe recherchait spécifiquement la présence de mutations non héréditaires. Ils ont utilisé des techniques spécialisées pour capturer la configuration 3D du génome et définir les limites du TAD autour des gènes liés à l’autisme.

L’équipe a découvert une association directe entre l’autisme et les mécanismes de régulation des gènes liés aux TAD, en particulier les TAD qui contiennent des gènes connus pour être liés à l’autisme.

Parfois, changer une seule « lettre » ou base dans le code de l’ADN était lié à un risque plus élevé d’autisme, auteur principal de l’étude Dr Atsushi Takata chercheur au Riken Center for Brain Science au Japon, a déclaré à Live Science dans un e-mail.

“Les résultats ont montré qu’une seule différence de séquence d’ADN dans une région non codante pour une protéine peut affecter l’expression de gènes proches”, a-t-il déclaré, “ce qui à son tour peut modifier le profil global d’expression génique de gènes distants dans le génome”, a-t-il déclaré. conduisant à un risque accru de TSA.

Takata a comparé cela à un phénomène physique connu sous le nom d'”effet papillon”, dans lequel un léger changement dans l’état initial d’un système complexe fait une grande différence plus tard – par exemple, un papillon bat des ailes, et des semaines plus tard, à des kilomètres de là. , une tornade déchire une ville. De même, une mutation subtile chez un promoteur peut avoir des impacts importants sur l’expression génique ailleurs.

Dans une expérience distincte sur des cellules souches humaines, les chercheurs ont induit des mutations dans des promoteurs spécifiques de TAD en utilisant CRISPR technologie d’édition génétique. Ils ont découvert qu’une seule mutation réduisant l’activité d’un promoteur pourrait entraîner des modifications de l’activité d’un gène lié à l’autisme au sein du même TAD. Cela a permis de valider leurs découvertes antérieures chez l’homme.

“Il s’agit d’un article intéressant qui tente d’élargir notre compréhension de la contribution des espèces rares et de novo [non-heritable] variation du risque de TSA dans des régions situées en dehors du génome codant pour les protéines,” Dr Daniel Rader un professeur de médecine moléculaire à l’Université de Pennsylvanie qui n’a pas été impliqué dans la recherche, a déclaré à Live Science dans un e-mail.

Les résultats pourraient avoir des implications thérapeutiques potentielles, a déclaré Rader. Par exemple, il pourrait exister des moyens de moduler l’activité de promoteurs spécifiques afin que plusieurs gènes liés à l’autisme soient régulés en même temps, a-t-il suggéré. En théorie, cela pourrait aider à soulager les symptômes du TSA, a-t-il déclaré.

Les chercheurs espèrent maintenant identifier d’autres types de mutations non codantes qui pourraient avoir un impact sur la probabilité qu’une personne soit autiste, a déclaré Takada.

