L’effet Mona Lisa peut atteindre les animaux autant que les humains

Les visiteurs du Louvre ont souvent la curieuse impression que la Mona Elle vous suit des yeux. Ce phénomène intrigant porte un nom : l’effet Mona Lisa. Et les humains ne sont pas les seuls à subir cet effet optique car, selon une nouvelle étude européenne, les animaux aussi peuvent en faire l’expérience. L’effet Mona Lisa est un phénomène controversé dans la communauté scientifique. Des chercheurs de l’université de Bielefeld en Allemagne ont découvert que si cet effet d’optique est réel, la femme du tableau qui lui a donné son nom ne suit pas en fait ses admirateurs des yeux.

La raison? Ce phénomène se produit généralement lorsque le sujet d’une image regarde droit devant l’image, sous un angle compris entre 0 et 5 degrés, expliquent-ils dans leur recherche, publiée en 2019 dans la revue i-Perception. Au-delà de 5 degrés, le spectateur n’aura plus l’impression d’être suivi par le regard. Or, des chercheurs ont montré que le regard énigmatique de la Joconde de Léonard de Vinci est orienté vers la droite de l’observateur, avec un angle moyen de 15,4°. Bien au-delà, donc, de la limite du fameux effet Mona Lisa.

En tout cas, ce phénomène optique semble être particulièrement répandu dans le règne animal. Il semble même jouer un rôle important dans l’éloignement des prédateurs potentiels, comme l’affirment John Skelhorn et Hannah M. Rowland dans une étude récemment publiée dans Frontiers in Ecology and Evolution.

En effet, de nombreuses espèces de poissons, papillons, coléoptères et mantes religieuses ont des marques circulaires sur leur corps qui ressemblent beaucoup à des yeux. Les scientifiques les appellent même « taches oculaires ».

Garder un œil sur les prédateurs

Ces marquages ​​présentent de nombreux avantages : ils détournent l’attention des prédateurs vers des parties non vitales du corps de l’animal, tout en intimidant les prédateurs, voire en les dissuadant complètement de tenter une attaque. En 2016, ce phénomène a même conduit le chercheur australien Neil Jordan à peindre des yeux sur l’arrière-train de vaches au Botswana, afin de faire fuir les lions qui pourraient espérer les attaquer.

Cependant, certaines questions subsistent : les prédateurs confondent-ils les ocelles avec les yeux de leur proie ? Ou sont-ils simplement effrayés par un motif circulaire aux couleurs vives ? John Skelhorn et Hannah M. Rowland ont tenté de répondre à ces questions en menant une série d’expériences avec une centaine de poussins nouvellement éclos.

Les chercheurs leur ont appris à attaquer trois types de papillons artificiels – le premier avec des ocelles (une tache ronde avec un centre d’une couleur différente de la circonférence) dont les cercles du milieu regardaient vers la gauche, un avec des “yeux” qui regardaient vers la droite, et un avec des cercles parfaitement concentriques qui recréent l’effet Mona Lisa. Ils ont également construit trois petites passerelles pour que les poussins puissent approcher leur proie soit en ligne droite, soit par la gauche ou la droite. Les poussins ont ensuite été divisés en trois groupes, chacun utilisant une passerelle différente. Ils devaient attaquer la même proie artificielle pendant que les scientifiques les chronométraient.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Les poussins se sont approchés avec précaution de la gauche et de la droite, lorsque les yeux des papillons artificiels ont semblé regarder dans ces directions. Ce phénomène était encore plus prononcé lorsque les poussins devaient attaquer des papillons dont les ocelles recréaient l’effet Mona Lisa. Ils semblaient les percevoir comme des yeux, ce qui explique pourquoi ils réfléchissaient à deux fois avant d’attaquer leur proie. Tout cela donne un nouveau regard sur le célèbre effet Mona Lisa.

