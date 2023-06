La décision de la star de la Coupe du monde de rejoindre une équipe naissante en Floride a stimulé la demande de billets et l’intérêt des fans

La décision de la star du football argentin Lionel Messi d’emmener ses talents aux États-Unis a suscité tellement d’intérêt chez les fans que sa nouvelle équipe est passée d’un obscur club d’expansion à un mastodonte des médias sociaux en une journée.

L’Inter Miami CF, la franchise de la Major League Soccer (MLS) que David Beckham a fondée en 2018, avait construit un compte Instagram d’un million de fans au cours de ses cinq années d’existence. À peine 24 heures après l’annonce de mercredi que Messi prévoyait de rejoindre l’équipe cet été plutôt que de retourner au FC Barcelone ou d’accepter une offre à succès pour jouer en Arabie saoudite, l’Inter Miami comptait 5,7 millions de followers sur la plateforme – plus que toute autre équipe MLS.

En fait, la franchise naissante de Miami, qui se classe au bas du classement de la Conférence Est de la MLS, compte désormais plus d’instagram que n’importe quelle équipe de plusieurs autres grands circuits sportifs américains, notamment la Ligue nationale de football, la Ligue majeure de baseball et la Ligue nationale de hockey. Ligue. Seules quelques équipes de la National Basketball Association, dirigées par les Golden State Warriors, sont de plus grands noms sur Instagram.















« Ce n’est rien d’autre qu’une victoire, quelle que soit la façon dont vous le regardez, pour Miami, la croissance du sport en Amérique, en MLS et au-delà », L’analyste d’ESPN, Luis Miguel Echegaray, a déclaré mercredi. Il a ajouté que Messi tirera également parti de l’accord, car son contrat MLS record comprendra une réduction des revenus des ventes de vêtements et du service de streaming de la ligue sur Apple TV.

Le contrat de Messi avec le Paris Saint-Germain (PSG) doit expirer le 30 juin et les fans cherchent déjà à obtenir des billets pour son premier match américain. Ses débuts pourraient avoir lieu dès le 21 juillet, lorsque l’Inter Miami accueillera Cruz Azul de LigaMX. Le billet le moins cher pour le match se vendait 29 $ sur TickPick avant l’annonce de Messi. La demande croissante a poussé le prix du même billet à 698 $ après l’annonce de la nouvelle. Le prix du billet le moins cher pour le match sur la route de l’équipe contre les Red Bulls de New York le 26 août est passé de 30 $ à 428 $.

Un autre courtier en billets, TicketSmarter, a déclaré à USA Today qu’il avait vendu près de 2 000 billets pour l’Inter Miami mercredi, par rapport à son rythme précédent de moins de 50. « C’est une énorme acquisition pour l’Inter Miami CF et vraiment la MLS dans son ensemble », Jeff Goodman, PDG de TicketSmarter, a déclaré. « Cela élève la ligue et l’intérêt international pour la MLS à travers le monde. »

Messi, 35 ans, aurait eu une offre de contrat de plus de 650 millions de dollars pour jouer en Arabie saoudite. Il est sans doute la plus grande star du sport et mène l’Argentine au championnat de la Coupe du monde en décembre.