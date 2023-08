L’effet Messi booste l’Apple TV : les abonnements à la saison MLS ont doublé, déclare le propriétaire de l’Inter Miami

Le plus grand drame lié à Apple TV en ce moment n’est pas une émission de télévision. C’est du sport.

Le pari d’Apple sur 10 ans et 2,5 milliards de dollars être le réseau de streaming exclusif de la Major League Soccer rapporte déjà énormément. La superstar mondiale du football Lional Messi vient de rejoindre la MLS, déménageant dans le sud de la Floride pour jouer dans l’équipe de l’Inter Miami. Les experts l’appellent le plus grand joueur de football masculin de tous les temps – et il attire des fans pour s’abonner au MLS Season Pass d’Apple.

Regarde ça: Le plus grand drame d’Apple ? C’est du sport 06:27

Propriétaire gérant de l’Inter Miami Jorge Mas posté sur les réseaux sociaux que les abonnés au MLS Season Pass sur l’application Apple TV ont « plus que doublé » depuis que Messi a rejoint l’Inter Miami. (Vous n’avez pas besoin de vous abonner à Apple TV Plus pour obtenir l’abonnement MLS ; ils sont séparés.) PDG d’Apple Tim Cook a partagé le message de Mas.

Dans Le dernier appel aux résultats trimestriels d’AppleCook a déclaré « nous dépassons nos attentes en termes d’abonnés », remerciant Messi pour le coup de pouce. Messi aurait une coupe de ces nouveaux revenus d’abonnement dans le cadre de l’accord l’amenant à la MLS.

Mais toutes les équipes sportives ne semblent pas fan de rejoindre le service de streaming d’Apple, comme nous l’avons vu récemment avec les équipes du Pac-12 rejettent un accord avec Apples’exprimer contre les matchs de football universitaire diffusés sous forme de package au lieu d’être diffusé à la télévision linéaire.

Dans l’épisode de One More Thing de cette semaine, que vous pouvez voir intégré ci-dessus, nous passons en revue les grandes victoires et pertes d’Apple pour les droits de diffusion sportive. Nous regardons aussi la possibilité d’un partenariat avec ESPNet ce qui pourrait être la prochaine pièce pour faire d’Apple TV un streamer sportif majeur.