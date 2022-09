Le calendrier d’Arsenal continue de subir des changements à la suite de récents reports.

Les Gunners ont annoncé que leur match à domicile en Ligue Europa avec le PSV Eindhoven se jouerait le jeudi 20 octobre. Initialement, l’UEFA avait programmé le match pour ce jeudi 15 septembre prochain. Cependant, en raison du décès de la reine Elizabeth II, le match entre les deux meilleures équipes du groupe A de la compétition a changé de temps.

De plus, la décision d’accueillir le match de la Ligue Europa a eu un impact sur un match de Premier League. Le concours d’Arsenal avec Manchester City, initialement prévu pour le mercredi 19 octobre, permet à Arsenal de participer à son match européen.

🗓 Mise à jour de la liste des rencontres Notre @EuropaLeague affronter @PSV a été reprogrammé. À son tour, notre @Première ligue montage avec @ManCity a été reporté. — Arsenal (@Arsenal) 14 septembre 2022

L’UEFA, l’instance dirigeante du sport en Europe, a félicité la Premier League pour le report. “L’UEFA tient à remercier la Premier League et les clubs concernés pour leur flexibilité et leur coopération dans la reprogrammation du match de l’UEFA Europa League qui avait été reporté en raison de l’impossibilité pour les forces de police locales de garantir sa mise en scène sécurisée”, lit-on dans son communiqué officiel. .

Les conflits d’horaire d’Arsenal déplacent City Clash

Plus tôt dans la semaine, le manager de City, Pep Guardiola, a suggéré que le match contre Arsenal n’aurait pas lieu. “Après la trêve internationale, nous aurons un mois et demi avec beaucoup de matchs”, a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse de mardi. «Nous avons sept matchs de Premier League, cinq matchs à domicile, cela dépend si le match d’Arsenal sera reporté ou non. Puis la Coupe du monde.

L’effet domino pour reprogrammer les deux matchs ajoute au mal de tête d’Arsenal. Alors que la Coupe du monde se déroule cette année à la mi-saison, les calendriers des rencontres des clubs européens étaient déjà serrés. Les Gunners disputeront désormais neuf matchs au mois d’octobre. Ils ont également trois autres rencontres prévues début novembre avant le début de la Coupe du monde.

Le prochain match d’Arsenal à Brentford dimanche devrait apparemment se dérouler comme prévu. La Premier League a déjà reporté 13 matchs la semaine dernière.

PHOTO : Images IMAGO / PA