L’effet de la loi électorale géorgienne n’est pas clair, malgré un taux de participation élevé

WASHINGTON (AP) – La saison électorale de 2022 en Géorgie s’est terminée de façon spectaculaire la semaine dernière, mais c’était à cause du second tour du Sénat étroitement surveillé qui a solidifié le contrôle démocrate de la chambre et non pour des problèmes de vote à grande échelle.

Cela a conduit les républicains de l’État à dire que les inquiétudes concernant une loi de 2021 qui imposait plusieurs nouvelles restrictions au vote étaient exagérées.

“Le système électoral géorgien a été contesté, examiné et critiqué et a passé tous les tests”, a déclaré le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger dans un communiqué après le second tour de mardi, citant un taux de participation élevé.

Les droits de vote et les groupes communautaires affirment que leurs efforts locaux pour contourner les nouvelles restrictions ont été la clé de la participation relativement forte. Mais ils avertissent également qu’ils ne savent pas combien de personnes auraient pu être dissuadées de voter.

Dans son discours de victoire, le sénateur démocrate Raphael Warnock a déclaré qu’il ne partageait pas le sentiment rose concernant les élections de cette année.

“Maintenant, il y aura ceux dans notre État et dans tout le pays qui souligneront notre victoire ce soir et essaieront de l’utiliser pour affirmer qu’il n’y a pas de suppression des électeurs en Géorgie”, a-t-il déclaré. “Le fait que des millions de Géorgiens aient enduré des heures en ligne – et étaient prêts à passer des heures en ligne, des lignes qui s’enroulaient autour des bâtiments et se prolongeaient sur des blocs, des lignes dans le froid, des lignes sous la pluie – n’est certainement pas un signe suppression des électeurs n’existe pas.”

La refonte des lois électorales de l’État, connue sous le nom de projet de loi 202 du Sénat, a été adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains après que les démocrates ont remporté la course présidentielle de 2020 et deux élections sénatoriales au début de 2021.

La loi a raccourci le délai pour demander un vote par correspondance et a résolu plusieurs problèmes qui s’étaient posés lors de l’élection pandémique de 2020. Pour faciliter le processus pour les électeurs préoccupés par le COVID-19, l’État a créé un portail en ligne pour les demandes de vote par correspondance pendant le déploiement des comtés. boîtes de dépôt.

Après les élections de 2020, les législateurs des États ont déclaré que les électeurs devraient être tenus de signer à la main les demandes de vote par correspondance, ce qui signifie qu’ils avaient besoin d’accéder à une imprimante. Et tandis que les législateurs ont établi les boîtes de dépôt comme légales, ils ont limité le nombre d’utilisations par chaque juridiction et le moment où ces boîtes seraient accessibles. Cela a entraîné une diminution du nombre de boîtes de dépôt dans les comtés les plus peuplés de l’État.

La nouvelle loi exigeait également un permis de conduire ou une autre pièce d’identité plutôt qu’une signature pour demander un vote par correspondance.

Toujours en vertu de la loi, la période de ruissellement a été raccourcie, créant plus d’obstacles. Le vote du samedi n’a presque pas eu lieu pendant le second tour de cette année, après que les responsables des élections de l’État ont interprété la loi de l’État comme signifiant qu’il ne pouvait pas avoir lieu s’il suivait un jour férié – dans ce cas, Thanksgiving et le vendredi suivant. Les démocrates ont intenté une action en justice sur la question et ont gagné devant un tribunal d’État.

Gabriel Sterling, un haut responsable du bureau du secrétaire d’État, a déclaré dans une interview que “la mécanique s’est déroulée à merveille” tout en reconnaissant que le délai d’exécution serré entre les élections générales et le second tour présentait des défis pour les responsables. Cela était particulièrement vrai pour le traitement des demandes de vote par correspondance et la gestion des retards de livraison postale à certains endroits.

La nouvelle loi a raccourci la période de ruissellement de neuf semaines à quatre semaines.

“Personne n’a pensé à devoir faire des audits et à la quantité de travail et d’efforts que cela demande, puis à recruter à nouveau des personnes pour être des agents électoraux”, a déclaré Sterling.

Il a déclaré que l’une des principales raisons des longues files d’attente dans les lieux de vote anticipé était que certains bureaux électoraux locaux avaient moins d’emplacements pour le second tour que lors des élections générales. Le comté de Fulton, qui comprend Atlanta, comptait 13 lieux de vote anticipé de moins pour le second tour que pour les élections générales du 8 novembre, a déclaré Sterling. Ces décisions ont été prises par les responsables électoraux locaux, et non par le bureau du secrétaire d’État.

Il est impossible de déterminer si la nouvelle loi électorale géorgienne a découragé quiconque de voter, et la participation peut être affectée par un certain nombre de facteurs, notamment la météo et l’enthousiasme suscité par les candidats.

Le taux de participation global aux élections générales a été de 56,9% des électeurs inscrits, selon le bureau du secrétaire d’État, qui a certifié les résultats. Cela correspond à peu près au taux de participation de la dernière mi-mandat il y a quatre ans, même si un nombre record de bulletins de mi-mandat ont été déposés, étant donné que davantage d’électeurs sont inscrits. Cela a chuté à un peu plus de 50% pour le ruissellement.

L’évêque Reginald Jackson, qui dirige les églises épiscopales méthodistes africaines en Géorgie, a déclaré que la communauté religieuse avait joué un rôle important dans la participation des électeurs noirs, ainsi que les groupes de défense des droits civiques, juridiques et de droit de vote. Ils ont modifié leur façon d’interagir avec les électeurs à cause de la nouvelle loi, en parcourant les quartiers et en organisant des assemblées publiques pour amener le plus de gens possible à voter.

Entre autres choses, ils ont poussé le vote anticipé en personne au vote par correspondance, craignant que certains des obstacles supplémentaires pour demander et retourner un vote par correspondance n’entraînent un nombre élevé de rejets.

Penser que la loi de 2021 n’a pas eu d’effet négatif sur au moins certains électeurs est une “stupidité de conscience”, a déclaré Jackson, qui a aidé à créer Faith Works, un groupe organisé par des dirigeants d’églises noires en réponse à la loi électorale.

La participation ne raconte pas toute l’histoire, a déclaré Xakota Espinoza, porte-parole du groupe géorgien de droit de vote Fair Fight. Les longues files d’attente, les défis des électeurs, le vote anticipé limité et le nombre réduit de boîtes de dépôt sont des obstacles, a-t-elle déclaré.

“Donc, ce n’est pas seulement cette coupe et sèche, comme, ‘Oh, eh bien, ont-ils pu voter ou non?'”, A-t-elle dit. « C’est ce que les électeurs doivent sacrifier ? Seront-ils obligés de choisir deux heures de salaire ou de faire la queue pour voter ?

Andrea Young, directrice exécutive de l’ACLU Géorgie, a déclaré qu’elle pensait que sans les restrictions supplémentaires de la nouvelle loi électorale, Warnock aurait peut-être remporté suffisamment de voix lors des élections de novembre pour éviter un second tour.

Le représentant de l’État démocrate James Beverly, chef de la minorité à la Chambre des représentants de Géorgie, a déclaré qu’il souhaitait que les législateurs envisagent de modifier le second tour des élections de l’État. On pourrait abaisser le seuil de gain pour éviter un second tour à 45 % plutôt qu’à 50 % plus un.

Il souhaite également la mise en place d’un mécanisme qui obligerait les responsables électoraux à ouvrir davantage de bureaux de vote si les délais d’attente devenaient excessifs. Toute modification de la loi électorale appartiendra en fin de compte aux républicains, qui ont la majorité dans les deux chambres de l’Assemblée législative et contrôlent le bureau du gouverneur.

“Alors que nous avions un taux de participation record, combien de personnes avons-nous perdu parce qu’ils se sont éloignés et ont dit:” Je ne veux pas faire la queue “?” dit Beverly.

Il donne crédit aux électeurs et aux groupes de droits de vote pour une période électorale largement sans problème.

“Les gens sont sortis malgré SB202”, a-t-il dit, “pas à cause de SB202.”

___

La rédactrice d’Associated Press Christina A. Cassidy à Atlanta a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Ayanna Alexander et Gary Fields, l’Associated Press