L’effet de la fièvre peut améliorer les symptômes de l’autisme

Résumé: Les chercheurs étudient comment la fièvre peut améliorer temporairement les symptômes de l’autisme. Ils visent à comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires à l’origine de cet « effet fièvre » pour développer des thérapies qui l’imitent.

Leurs recherches se concentrent sur la molécule immunitaire IL-17a, qui s’est révélée prometteuse dans les études animales. En créant une biobanque d’échantillons provenant d’individus avec et sans autisme, l’équipe espère traduire ces résultats en traitements efficaces.

Faits marquants:

Effet de fièvre: La fièvre peut améliorer temporairement les symptômes de l’autisme, ce qui incite à des recherches visant à imiter cet effet. Concentration immunitaire: La molécule immunitaire IL-17a est un facteur clé de cette amélioration, comme le montrent les études animales. Nouvelles thérapies: Les chercheurs visent à développer des traitements basés sur l’effet fièvre sans provoquer de fièvre réelle.

Source: MIT

Les scientifiques rattrapent ce que les parents et autres soignants rapportent depuis de nombreuses années : lorsque certaines personnes atteintes de troubles du spectre autistique souffrent d’une infection qui déclenche de la fièvre, leurs symptômes liés à l’autisme semblent s’améliorer.

Grâce à deux nouvelles subventions de la Fondation Marcus, des scientifiques du MIT et de la Harvard Medical School espèrent expliquer comment cela se produit dans le but de développer à terme des thérapies qui imitent « l’effet fièvre » pour améliorer de la même manière les symptômes.

« Bien qu’il ne soit pas réellement déclenché par la fièvre en soi, » l’effet de fièvre « est réel et il nous offre l’opportunité de développer des thérapies pour atténuer les symptômes des troubles du spectre autistique », a déclaré la neuroscientifique Gloria Choi, professeure agrégée à L’Institut Picower pour l’apprentissage et la mémoire et le Département des sciences du cerveau et des sciences cognitives du MIT.

Depuis une décennie, Huh et Choi étudient le lien entre l’infection et l’autisme. Crédit : Actualités des neurosciences

Choi collaborera au projet avec Jun Huh, professeur agrégé d’immunologie à la Harvard Medical School. Ensemble, les subventions accordées aux deux institutions fournissent 2,1 millions de dollars sur trois ans.

« Au meilleur de ma connaissance, » l’effet fièvre « est peut-être le seul phénomène naturel dans lequel les symptômes de l’autisme déterminés par le développement s’améliorent de manière significative, quoique temporairement », a déclaré Huh.

« Notre objectif est d’apprendre comment et pourquoi cela se produit au niveau des cellules et des molécules, d’identifier les facteurs immunologiques et de produire des effets persistants qui profitent à un large groupe de personnes autistes. »

La Fondation Marcus est impliquée dans le travail sur l’autisme depuis plus de 30 ans, contribuant au développement de ce domaine et abordant tout, de la sensibilisation au traitement en passant par les nouveaux dispositifs de diagnostic.

«Je m’intéresse depuis longtemps aux nouvelles approches pour traiter et atténuer les symptômes de l’autisme, et les Drs. Choi et Huh ont affiné une théorie audacieuse », a déclaré Bernie Marcus, fondateur et président de la Fondation Marcus.

« J’espère que ce prix de recherche médicale de la Fondation Marcus aidera leur théorie à se concrétiser et, à terme, contribuera à améliorer la vie des enfants autistes et de leurs familles. »

Interaction cerveau-immunité

Depuis une décennie, Huh et Choi étudient le lien entre l’infection et l’autisme. Leurs études suggèrent que les effets bénéfiques associés à la fièvre pourraient provenir de changements moléculaires dans le système immunitaire au cours de l’infection, plutôt que de l’élévation de la température corporelle en soi.

Leurs travaux chez la souris ont montré qu’une infection maternelle pendant la grossesse, modulée par la composition du microbiome de la mère, peut entraîner des anomalies neurodéveloppementales chez la progéniture qui entraînent des symptômes de type autistique, tels qu’une sociabilité altérée.

Les laboratoires de Huh et Choi ont retracé l’effet à des niveaux maternels élevés d’un type de molécule de signalisation immunitaire appelée IL-17a, qui agit sur les récepteurs des cellules cérébrales du fœtus en développement, conduisant à une hyperactivité dans une région du cortex cérébral appelée S1DZ.

Dans une autre étude, ils ont montré comment l’infection maternelle semble inciter la progéniture à produire davantage d’IL-17a lors de l’infection plus tard dans la vie.

S’appuyant sur ces études, un article de 2020 a clarifié l’effet de la fièvre dans le contexte de l’autisme. Cette recherche a montré que les souris qui développaient des symptômes d’autisme à la suite d’une infection maternelle alors qu’elles in utero montreraient des améliorations dans leur sociabilité lorsqu’ils avaient des infections – une découverte qui reflétait les observations chez les gens.

Les scientifiques ont découvert que cet effet dépendait de la surexpression de l’IL-17a, qui dans ce contexte semblait calmer les circuits cérébraux affectés.

Lorsque les scientifiques ont administré de l’IL-17a directement au cerveau de souris présentant des symptômes semblables à l’autisme et dont les mères n’avaient pas été infectées pendant la grossesse, le traitement a quand même produit une amélioration des symptômes.

Nouvelles études et échantillons

Ces travaux suggèrent que l’imitation de « l’effet fièvre » en administrant un supplément d’IL-17a pourrait produire des effets thérapeutiques similaires pour de multiples troubles du spectre autistique, avec des causes sous-jacentes différentes.

Mais la recherche a également laissé des questions largement ouvertes auxquelles il faudra répondre avant de pouvoir développer une thérapie cliniquement viable. Comment exactement l’IL-17a entraîne-t-elle un soulagement des symptômes et un changement de comportement chez les souris ? L’effet fièvre fonctionne-t-il de la même manière chez les humains ?

Dans le nouveau projet, Choi et Huh espèrent répondre à ces questions en détail.

« En apprenant la science derrière l’effet de la fièvre et en connaissant le mécanisme derrière l’amélioration des symptômes, nous pouvons avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir l’imiter, même chez les individus qui ne ressentent pas naturellement l’effet de la fièvre », a déclaré Choi.

Choi et Huh poursuivront leurs travaux chez la souris en cherchant à découvrir la séquence d’effets sur les circuits moléculaires, cellulaires et neuronaux déclenchés par l’IL-17a et des molécules similaires qui conduisent à une sociabilité améliorée et à une réduction des comportements répétitifs.

Ils approfondiront également les raisons pour lesquelles les cellules immunitaires des souris exposées à une infection maternelle sont préparées à produire de l’IL-17a.

Pour étudier l’effet de la fièvre chez les humains, Choi et Huh prévoient d’établir une « biobanque » d’échantillons provenant de volontaires autistes qui présentent ou non des symptômes associés à la fièvre, ainsi que de volontaires comparables non autistes.

Les scientifiques mesureront, catalogueront et compareront ces molécules du système immunitaire et ces réponses cellulaires dans le plasma sanguin et les selles afin de déterminer les marqueurs biologiques et cliniques de l’effet de la fièvre.

Si la recherche révèle des caractéristiques cellulaires et moléculaires distinctes de la réponse immunitaire chez les personnes présentant une amélioration de la fièvre, les chercheurs pourraient exploiter ces connaissances dans une thérapie qui imite les bienfaits de la fièvre sans provoquer de fièvre réelle.

Détailler comment la réponse immunitaire agit dans le cerveau permettrait de déterminer comment la thérapie devrait être conçue pour produire des effets similaires.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants et ravis d’avoir cette opportunité », a déclaré Huh. « Nous espérons que nos travaux permettront de « soulever un peu de poussière » et de faire le premier pas vers la découverte des causes sous-jacentes des réactions fébriles. Peut-être qu’un jour dans le futur, de nouvelles thérapies inspirées de notre travail contribueront à transformer la vie de nombreuses familles et de leurs enfants atteints de TSA.

À propos de cette actualité de la recherche sur l’autisme

Auteur: David Orenstein

Source: MIT

Contact: David Orenstein – MIT

Image: L’image est créditée à Neuroscience News