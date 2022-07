L’effet BTS V aka Kim Taehyung VLOG conduit un restaurant coréen à manquer de nourriture

Les fans de BTS regardent maintenant les VLOGs de chaque membre le samedi. Les fans ont eu droit au vlog de conduite de BTS V, alias Kim Taehyung, où il a emmené sa voiture faire un tour sur la rivière Han. BTS V alias Kim Taehyung a visité une zone semblable à un parc au bord de la rivière Han. Le Vlog a été un énorme succès auprès des fans. Après avoir fait vérifier ses dents chez le dentiste, il a acheté du maïs à un vendeur local. Après avoir conduit pendant environ une heure, il s’est dirigé vers un restaurant pour un repas. Ses interactions avec le personnel étaient plutôt mignonnes car ils semblaient très désireux de bien le servir. Les fans ont également remarqué comment il utilisait sa carte noire pour effectuer le paiement du repas.

Maintenant, il semble que les fans et les habitants affluent vers le restaurant et le site pittoresque à proximité. La présence de BTS V alias Kim Taehyung a stimulé les affaires locales. Ce n’est pas du tout surprenant. Les membres du BTS sont connus sous le nom de Sold Out Kings. Jungkook a tout vendu, du Kombucha au nettoyant pour tissus et au vin. BTS V n’est pas loin derrière. Le beau chanteur de BTS est devenu l’un des principaux influenceurs Instagram au monde. Mais le fait est que BTS ne fait pas encore de publications payantes sur leurs poignées.

[TRANS] L’ami d’OP a visité le restaurant où Taehyung a mangé dans son Drive avec V Vlog. Depuis la diffusion du Vlog, le restaurant est devenu un point chaud et bourdonne de monde “[..] Mon ami est parti sans manger parce que le restaurant était à court de nourriture/à court d’ingrédients” pic.twitter.com/CCLxYFOXQb TTP (@thetaeprint) 17 juillet 2022

Kim Taehyung alias V de BTS a joué un certain nombre de chansons dans le vlog du lecteur. La poignée de Paolo Sandejas, Lizzo et Bing Crosby a réagi à l’amour que BTS V a montré à leurs chansons pendant le trajet. Il a dit qu’il avait huit titres pour son album et qu’il voulait présenter une musique de qualité à ses fans. Les membres de BTS gardent ARMY super réservé avec des projets en solo et en groupe!