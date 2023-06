L’effet Arabie saoudite et comment il change le football

En tant que ligue la plus riche du monde, The Saudi Arabia Effect a un impact sur le monde du football. Nous discutons de l’impact jusqu’à présent. Cet épisode du podcast World Soccer Talk est présenté par Sling.

Au cours des 12 derniers mois, l’Arabie saoudite s’est efforcée de changer le sport tel que nous le connaissons. Qu’il s’agisse de golf ou de tennis, et maintenant de football, la riche nation arabe a pour objectif de conquérir le sport mondial. Nous examinons de plus près la raison pour laquelle ils investissent dans le football, si nous devrions nous inquiéter et ce que cela peut signifier pour le Chelsea Football Club et les autres équipes.

Nous discutons également de l’effet Arabie saoudite, la ligue de football la plus riche du monde, de la façon dont elle est devenue une plaque tournante du football improbable et du rôle que joue le sportswashing.

Nous répondons également à vos questions et lisons vos commentaires sur l’US Open Cup, les conflits entre la Premier League et le football universitaire et la Serie A en espagnol.

Saudi Arabia Effect : écoutez l’épisode du podcast

