L’EFCC va traduire en justice l’ancien gouverneur de Kwara vendredi

La Commission des crimes économiques et financiers va traduire en justice vendredi l’ancien gouverneur de l’État de Kwara, Abdulfattah Ahmed, pour fraude présumée de 10 milliards de nairas, a appris The PUNCH.

Des sources crédibles au sein de l’agence anti-corruption ont indiqué que l’ex-gouverneur serait traduit devant la Haute Cour fédérale d’Ilorin, la capitale de l’État de Kwara.

“Il va être traduit en justice vendredi devant la Haute Cour fédérale d’Ilorin pour détournement de fonds, d’un montant de 10 milliards de nairas”, a indiqué la source à notre correspondant.

L’ex-gouverneur est détenu par la EFCC depuis lundi, lorsqu’il a honoré une invitation à un interrogatoire.

Son attaché de presse en chef, Alhaji AbdulWahab Oba, a confirmé lundi la visite de son principal au bureau de la EFCC, déclarant qu’elle n’était que « procédurale et de routine ».

« La visite du Dr Ahmed à la EFCC est procédurale et routinière. Il a été invité et il les a honorés comme il le fait toujours. Il est toujours prêt à répondre à toute question concernant son mandat de gouverneur de l’État.

Mardi soir, Oba a déploré que la EFCC retienne toujours Ahmed, affirmant qu’il avait été soumis à des conditions de libération sous caution strictes.

« Oui, il est toujours avec l’EFCC et nous sommes maintenant confrontés à un dilemme sur cette question car ils continuent de changer de poteau pendant le match. L’affaire prend une nouvelle dimension, que l’on ne comprend pas vraiment pour l’instant.

« Au départ, ils disaient qu’ils voulaient qu’il présente deux cautions qui sont des administrateurs fédéraux. Les garants sont venus et ont été invités à fournir des propriétés foncières à Abuja. Nous considérons cela comme une contradiction. L’affaire a été initialement traitée par le bureau de la EFCC à Abuja avant d’être transférée à Ilorin pour la question de la compétence. De plus, il s’est vu refuser l’accès à ses médecins, à ses médicaments et à son cuisinier », a déclaré Oba.

Pendant ce temps, des membres du Parti démocratique populaire d’opposition de l’État de Kwara ont organisé mercredi une manifestation pacifique devant le bureau de zone de l’EFCC à Ilorin, où Ahmed était détenu.

Les manifestants, qui portaient des pancartes avec diverses inscriptions, ont exprimé leur mécontentement face à la détention d’Ahmed.

Dirigés par le secrétaire d’État à la Publicité du PDP, Olusegun Adewara, les membres du parti ont affirmé que le Congrès All Progressives de l’État était à l’origine des problèmes d’Ahmed.

Certaines des inscriptions sur leurs pancartes disaient : « L’EFCC devrait cesser d’être un outil entre les mains d’Abdulrazaq dirigé par l’APC », « Le gouverneur Ahmed a été très transparent », « L’EFCC n’est pas un département de l’APC, l’EFCC, arrêtez le harcèlement ». , « L’opposition ne peut pas être réduite au silence », « Maigida ne rejoindra pas l’APC, quelles que soient les persécutions », « EFCC, ne provoquez pas de crise politique dans l’État de Kwara », « Non à la détention illégale. Respecter l’État de droit », entre autres.

Mais s’adressant aux manifestants, le commandant de zone de l’EFCC, Michael Nzekwe, a déclaré qu’Ahmed avait bénéficié d’une caution administrative mais qu’il ne pouvait pas remplir les conditions.

« Nous terminons. Une fois que nous aurons terminé, la loi suivra son cours. L’agence anti-corruption, étant une création de la loi, n’irait pas à l’encontre de la loi.

« Tout ce que nous avons fait est dans le cadre de la loi. L’ancien gouverneur coopère avec nous et nous faisons de bons progrès dans le respect des règles de droit. Au moment où je parle, il est avec son avocat, un SAN ; il soigne tous ceux qui viennent le voir, et il a un médecin qui le soigne. Il mange ce qu’il veut manger. Je nous exhorte à laisser la loi suivre son cours. Nous ne sommes ni partisans ni incités par qui que ce soit. Cet organisme est uniquement parrainé par le gouvernement fédéral », a déclaré Nzekwe.