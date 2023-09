L’EEOC poursuit Tesla, alléguant un harcèlement raciste généralisé contre les travailleurs noirs

Des véhicules passent devant l’usine d’assemblage de Tesla Inc. à Fremont, en Californie, aux États-Unis, le lundi 11 mai 2020.

La Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) a poursuivi Tesla accusant le constructeur de voitures électriques d’Elon Musk d’avoir violé « la loi fédérale en tolérant le harcèlement racial généralisé et continu de ses employés noirs et en soumettant certains de ces travailleurs à des représailles pour s’être opposés à ce harcèlement ».

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’agence fédérale chargée de faire appliquer les lois sur les droits civils contre la discrimination sur le lieu de travail a annoncé jeudi qu’elle intentait une action contre Tesla.

Dans sa plainte, l’EEOC a allégué que des délinquants non noirs chez Tesla « avaient ouvertement lancé des insultes et des épithètes » autour des zones de travail à fort trafic autour ou sur les lignes de production de véhicules. Il semblerait que les superviseurs et les gestionnaires aient été témoins du comportement raciste, mais n’ont pas réussi ou ont refusé d’intervenir.

Lorsque des employés noirs de Tesla ont signalé les « insultes, insultes, graffitis et fautes professionnelles » au service des ressources humaines de Tesla, aux équipes de relations avec les employés ou à d’autres membres de la direction, l’agence a déclaré que Tesla avait échoué et avait refusé de prendre des mesures pour remédier à ce comportement.

Tesla avait déjà été poursuivie en justice par une agence des droits civiques de l’État de Californie pour des allégations connexes. Un jury a également précédemment ordonné à Tesla de verser environ 3,2 millions de dollars de dommages et intérêts à un ancien travailleur noir, Owen Diaz, après avoir découvert qu’il avait subi une discrimination raciste en travaillant là-bas en 2015.

L’année dernière, un dossier financier de Tesla a révélé que l’EEOC avait émis une décision de cause à l’encontre de l’entreprise. Après cela, Tesla s’est engagé dans un processus de conciliation obligatoire avec l’EEOC, indique le dossier. Le processus de conciliation n’a pas abouti, ce qui a conduit au procès annoncé jeudi.

Selon une déclaration envoyée à CNBC par l’agence fédérale, l’EEOC demande « des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi que des arriérés de salaire pour les travailleurs concernés, ainsi qu’une injonction destinée à réformer les pratiques d’emploi de Tesla afin d’éviter une telle discrimination à l’avenir ».

Le procès (EEOC contre Tesla, Inc., (affaire n° 4 :23-cv-04984) a été déposée auprès d’un tribunal de district américain du district nord de Californie.