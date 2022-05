Leeds vs Chelsea: pourquoi cet affrontement est important aux deux extrémités du tableau de Premier League | Nouvelles du football

Dans les années 1960 et 1970, Leeds et Chelsea considéraient leur rivalité improbable comme le plus gros match de la saison.

À l’époque, les deux équipes se battaient pour le titre de Division 1, mais la férocité de la rivalité s’est estompée au début des années 2000.

La chute de Leeds dans les divisions anglaises a coïncidé avec l’ascension de Chelsea après la prise de contrôle du milliardaire russe Roman Abramovich. Mais alors que les deux équipes sont confrontées à des moments critiques de leur saison, la montée en puissance de la bataille de mercredi soir entre les deux équipes – en direct sur Sports du ciel – donne l’impression que cette rivalité n’a jamais disparu en premier lieu.

mercredi 11 mai 19h00



Coup d’envoi 19h30





Les présages ne semblent pas bons pour Leeds, menacé de relégation, qui est retombé dans la zone de relégation pour la première fois depuis octobre après une course d’horreur.

Non seulement l’équipe de Jesse Marsch est passée de huit points au-dessus de la zone il y a trois semaines aux trois derniers, mais Leeds a également perdu 11 de ses 11 matches contre les six premiers de la Premier League cette saison – concédant une moyenne de quatre buts par match. dans ces concours.

Mais Chelsea a également été aspiré par des ennuis, ne prenant que huit points sur ses 21 derniers possibles et n’a qu’un point d’avance sur Arsenal, quatrième. Les Blues n’ont encore besoin que de quatre points pour s’assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine – mais ce match avec Leeds est désormais une distraction incontournable avant leur finale de la FA Cup avec Liverpool samedi.

Comment Leeds se remet-il sur la bonne voie à temps?

Il y a deux mois, Marsch a hérité d’une équipe de Leeds qui perdait des buts sous son prédécesseur Marcelo Bielsa, quelle que soit la marque passionnante de football offensif que l’Argentin a apportée au cours de ses quatre années à Elland Road.

Arrêter le nombre de buts encaissés par l’équipe était la première tâche à l’ordre du jour du manager germano-américain et il a réussi exactement cela. Leeds concède moins de buts par match avec Marsch à la barre, tandis que leurs récupérations de balle et leur nombre de tacles sont en hausse sous leur nouveau manager.

Mais il y a une raison pour laquelle Leeds, qui a dépassé ses adversaires dans huit de ses neuf matchs de Premier League sous Marsch, doit travailler beaucoup plus au garde-manger sans le ballon. Leeds n’a tout simplement pas le même contrôle des matchs sous l’Allemand-Américain qu’avec Bielsa en charge.

La raison pour laquelle Leeds poursuit littéralement les matchs, plutôt que de les contrôler, est due à leur efficacité sur le ballon. Leurs joueurs ont du mal à créer suffisamment d’options de passes dans les deux premiers tiers du terrain, ce qui entraîne moins de passes réussies, de balles jouées dans la moitié de terrain adverse et de chances globales créées – ainsi que moins de possession par match.

Prenez le premier but d’Eddie Nketiah pour Arsenal contre Leeds le Super Sunday. Le manque d’options de dépassement disponibles pour les visiteurs a obligé Illan Meslier à traîner sur le ballon, permettant à l’attaquant des Gunners de fermer le gardien de but de Leeds et de marquer un premier match facile.

Illan Meslier de Leeds a eu un moment à oublier alors qu’Eddie Nkeitah l’a fermé et a capitalisé sur une mauvaise touche, tapant le ballon à bout portant pour donner une avance rapide à Arsenal.



Une raison potentielle derrière cela est le changement de formation de Marsch, qui a eu un impact sur le milieu de terrain. Au cours des quatre dernières années, Kalvin Phillips a été le seul milieu de terrain assis sous Bielsa, mais Marsch a fait venir un autre coéquipier pour l’aider dans ce domaine – actuellement Mateusz Klich tandis qu’Adam Forshaw est blessé.

Lors du match nul 0-0 de Leeds contre Crystal Palace lors du Monday Night Football le mois dernier, Phillips et Marsch ont discuté de l’impact du changement de système sur l’équipe en termes de création d’occasions, d’autant plus que l’équipe cherche à s’éloigner du style de jeu de Bielsa. .

“J’aimerais jouer un peu mieux”, a déclaré Phillips à Sports du ciel, le milieu de terrain disputant son premier match dans la nouvelle formation après avoir été blessé lors des premiers matchs de Marsch à Leeds. “J’essaie de me familiariser avec la nouvelle formation et la façon dont nous jouons. C’est très différent.”

L’entraîneur-chef de Leeds, Jesse Marsch, estime que le point de son équipe contre Crystal Palace lundi soir est précieux dans leur lutte pour rester en Premier League



Pendant ce temps, Marsch a ajouté: “Certaines des choses en possession que nous voulions créer et les connexions et la confiance que nous voulions avoir, nous n’avons pas été en mesure d’établir suffisamment dans le jeu, [along with] étant plus dangereux de gagner la partie.

“Il y a encore un moment où ils se font prendre dans le marquage de l’homme. Cela prend du temps. C’est un projet tellement unique qui essaie de changer la philosophie de jeu et de survivre et de prospérer dans une bataille de relégation.”

Sous Marsch, Leeds a passé beaucoup de temps à jouer sur la ligne de leurs arrières latéraux aux ailiers attaquants Raphinha et Jack Harrison, mais on demande beaucoup à la paire dans les espaces restreints.

Harrison et Raphinha échouent tous deux dans leurs affrontements et leurs duels globaux qu’ils ne réussissent, ce qui pourrait expliquer pourquoi Leeds a été coupable d’avoir annulé plus de possession de balle à leurs adversaires après leur changement de manager.

Marsch a réussi à garder la porte arrière de Leeds raisonnablement fermée depuis son arrivée, mais la façon dont il a réarrangé les meubles ne les aide pas trop à enfoncer la porte d’entrée.

Mais il y a encore beaucoup de combat dans cette équipe de Leeds et l’affrontement de mercredi avec Chelsea pourrait être la meilleure chance pour eux de le montrer.

Chelsea doit arrêter d’être si bâclé

À la mi-mars, Chelsea avait neuf points d’avance sur la cinquième place avec un match en moins, l’équipe de Thomas Tuchel se dirigeant vers une place parmi les quatre premières à ce moment-là. Personne n’a vu venir une aussi horrible série de formes.

Tirer deux buts et en perdre trois lors de leurs sept prochains matchs signifie que les Blues pourraient commencer le week-end prochain avec seulement deux points d’avance sur le cinquième – s’ils perdaient à Leeds et que Tottenham battait Arsenal lors du derby du nord de Londres jeudi, en direct sur Sky Sports.

L’horrible course depuis le début du mois d’avril est survenue même si Chelsea a en moyenne le plus de possession et de tirs par match que toute autre équipe de Premier League au cours de la même période. Pendant ce temps, seul Manchester City (2,5) a rassemblé un meilleur total de buts attendus (xG) par match lors de ses sept derniers matchs que Chelsea, le gaspillage des Blues devant le but étant mis en lumière.

Chelsea a le cinquième pire taux de conversion de tirs en Premier League depuis le début du mois dernier, avec le quatrième pire record défensif en termes de buts encaissés au cours de la même période. Pour faire simple, l’équipe de Tuchel peut être beaucoup plus efficace dans les deux surfaces de réparation pour à la fois éloigner les équipes et les tenir à distance.

Les buts se sont vraiment taris pour Kai Havertz, qui n’a marqué qu’une seule fois en Premier League lors de ses sept derniers matchs – malgré un xG de près de trois.

À l’autre extrémité du spectre, Timo Werner et Romelu Lukaku semblent en fait en forme et la paire – qui a coûté un total combiné de près de 150 millions de livres sterling – a marqué plus que leurs totaux xG disent qu’ils auraient dû faire.

Il y a aussi de la négligence à l’arrière pour Chelsea, l’équipe de Tuchel ayant commis trois erreurs menant à des buts depuis le début du mois dernier – aucune équipe de Premier League n’en a fait plus au cours de cette période. Pour une équipe avec une finale de coupe samedi, les Blues abordent la finale de Wembley ce week-end en plutôt mauvaise forme.

Mais alors que la finale de la FA Cup avec Liverpool peut être vue comme une distraction, le choc de mercredi soir permet à Tuchel de faire d’une pierre deux coups en s’imposant. La première pierre récolte trois points pour aider à renforcer leurs qualifications parmi les quatre premières – mais la seconde est que le manager allemand a une meilleure idée des joueurs qui peuvent le mieux gérer la pression avant la finale de Wembley.

Image:

Kai Havertz a raté de bonnes occasions en tête-à-tête ces dernières semaines





Pour Leeds, l’affrontement d’Elland Road mercredi est leur propre finale de coupe – et les supporters locaux créeront une atmosphère hostile que très peu peuvent rivaliser. Chelsea a montré contre Everton le mois dernier qu’il avait du mal à faire face à une équipe qui se battait pour sa vie en bas avec une foule fervente – la capacité des Blues à gérer la pression sera à nouveau testée ici.

Il est temps de voir si le courage de Chelsea peut supporter un autre gros test.

