Leeds vs Arsenal suspendu pendant 38 minutes en raison d’une coupure de courant

Le match de Premier League de dimanche entre Leeds United et les joueurs de table Arsenal a été suspendu peu de temps après le coup d’envoi en raison d’une coupure de courant à Elland Road, le match reprenant après un retard de 38 minutes.

La coupure de courant a causé des problèmes avec les systèmes de communication des arbitres, les empêchant de parler au VAR.

A lire aussi : Le Bayern reporte sa décision sur le parrainage de Qatar Airways à 2023

Sans solution au problème après 10 minutes, l’arbitre s’est adressé aux deux managers et a demandé aux équipes de retourner dans les vestiaires au milieu des huées des supporters du stade.

A lire aussi : GSW Forward Andrew Wiggins Pens Prolongation de 4 ans

Le match a repris, avec un peu plus d’une minute au compteur, après le rétablissement du courant et l’arbitre a confirmé que la technologie VAR et la ligne de but étaient opérationnelles.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici