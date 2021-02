Ils disent que la vengeance est un plat mieux servi froid et par une nuit glaciale à Elland Road, Patrick Bamford a eu le sien contre Crystal Palace.

Bamford a marqué son 100e but en carrière contre le club qui l’a snobé alors qu’il y était prêté il y a cinq ans.

L’attaquant n’a jamais commencé pour Palace pendant son prêt de six mois et a été limité à seulement six matches de remplacement par le patron des Eagles, Alan Pardew.

Il ne fait aucun doute sur la qualité de Bamford maintenant et sa participation pour le deuxième but de Leeds était son 12e but en Premier League de la saison à ajouter à ses cinq passes décisives.

Cela a également fait monter la tonne pour l’ancien stagiaire de Nottingham Forest après avoir marqué contre Crewe en mars 2013 alors qu’il était prêté avec MK Dons.

Il aurait pu en avoir quelques autres un soir où Leeds a totalement dominé Palace pour retrouver sa vieille fanfaronnade à Elland Road.

Pour Palace, c’était une autre défaite sans le talisman blessé Wilfried Zaha et ils ont maintenant perdu 17 de leurs 19 derniers matches de championnat alors qu’il n’avait pas joué.

Les Eagles étaient édentés à l’avant et incompétents à l’arrière et ils ont perdu la possession trop facilement pour les deux buts de Leeds.