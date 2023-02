Leeds United vs Manchester United diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Leeds United vs Manchester United diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 11 février, 14h GMT

Vous recherchez une diffusion en direct de Leeds United contre Manchester United? Nous avons ce qu’il vous faut. Leeds United vs Manchester United est diffusé sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) chercheront à retrouver le chemin de la victoire face à Leeds (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour la deuxième fois en quatre jours ce week-end.

Les Merengues ont marqué un point à Old Trafford mercredi, alors que l’équipe locale est revenue de deux buts pour faire match nul 2-2.

Michael Skubala reste à la tête de Leeds, qui cherche sa première victoire en Premier League contre ses rivaux depuis septembre 2002.

Le coup d’envoi est à 14h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Manchester United sera privé de Christian Eriksen, Scott McTominay, Anthony Martial et Donny van de Beek, ainsi que de Casemiro suspendu. Antony et Aaron Wan-Bissaka sont des doutes mais seront évalués à l’approche du match.

Leeds ne pourra pas faire appel aux services de Rodrigo Moreno, Pascal Struijk, Adam Forshaw, Stuart Dallas, Archie Gray et Sonny Perkins. Liam Cooper, Luis Sinisterra et Marc Roca pourraient tous passer sous silence les tests de fitness tardifs.

Former

Manchester United n’a perdu qu’un seul de ses neuf derniers matches en Premier League, bien qu’il n’ait également remporté qu’un seul de ses quatre derniers.

Leeds, qui espère nommer un successeur permanent à Jesse Marsch la semaine prochaine, se dirige vers le week-end après une séquence de huit matchs sans victoire.

Arbitre

Paul Tierney sera l’arbitre de Leeds United contre Manchester United.

Stade

Leeds United contre Manchester United se jouera sur Elland Road, d’une capacité de 37 792 places, à Leeds.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Leeds United contre Manchester United est à 14h00 GMT sur dimanche 12 février au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 9 h HE / 6 h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) et BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à nouveau les deux principaux acteurs, mais Amazone (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également une part du gâteau en 2022/23.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime de paon (s’ouvre dans un nouvel onglet) plateforme de streaming montrant encore plus que les 175 matchs diffusés la saison dernière. Si vous prenez un abonnement fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium, vous pourrez regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2022/23 est fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de Premier League. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV (s’ouvre dans un nouvel onglet) et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.