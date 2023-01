Leeds United vs Cardiff City diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de FA Cup

Leeds United vs Cardiff City diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 18 janvier, 19h45 GMT

À la recherche d’un Leeds United (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre la ville de Cardiff (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Leeds United vs Cardiff City est sur ITV4 au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Après être revenu de façon spectaculaire de 2-2 lors du match nul du troisième tour au Championship Cardiff, Leeds visera à terminer le travail à domicile.

Les Blancos ont été éliminés de la FA Cup à ce stade au cours de chacune des cinq dernières saisons ; ils n’ont également remporté aucune de leurs six dernières rencontres avec Cardiff.

Pendant ce temps, Cardiff – le seul club gallois à avoir remporté la FA Cup, en 1927 – cherche à se qualifier pour le quatrième tour pour la première fois depuis 2019/20.

Le coup d’envoi est donné à 19h45 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Le patron de Leeds, Jesse Marsch, n’a pas trop de soucis de blessure : l’arrière droit Stuart Dallas et l’ailier Luis Sinisterra sont toujours à l’écart, tandis que le milieu de terrain Adam Forshaw – qui n’a pas joué depuis le réveillon du Nouvel An – est incertain. Marsch a fait tourner son 11 de départ dans une bonne mesure pour l’égalité d’origine, et pourrait bien le faire à nouveau.

Cardiff a limogé le manager Mark Hudson dimanche, donc le gardien Dean Whitehead sera responsable de cet affrontement. Il a une équipe presque complète parmi laquelle choisir, avec l’arrière droit Mahlon Romeo et l’arrière gauche Jamilu Collins – un absent de longue durée – les seuls joueurs écartés.

Former

Pour les deux équipes, ce match servira de distraction temporaire à leurs campagnes de ligue oubliables jusqu’à présent.

Leeds n’a gagné aucune compétition depuis début novembre; ils ont réalisé une performance bien meilleure contre Aston Villa en Premier League la dernière fois, mais ont tout de même subi leur quatrième défaite en sept matchs toutes compétitions confondues.

Cardiff est sur une course sans victoire encore plus longue : les Bluebirds ont disputé neuf matches sans victoire en championnat et en coupe (bien qu’ils en aient fait six nuls).

Stade

Leeds United contre Cardiff City se jouera sur Elland Road, d’une capacité de 37 792 places, à Leeds.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi des loups contre Liverpool est à 19h45 GMT au mercredi 18 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur ITV4 et ITVX.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h 45 HE / 11 h 45 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.