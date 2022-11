Leeds United voit Liverpool gagner comme catalyseur de la saison

Leeds United a remporté une victoire choc 2-1 contre Liverpool à Anfield samedi. Les trois points ont endigué la pourriture de huit matchs sans victoire pour le manager américain Jesse Marsch. De plus, c’était la première victoire de Leeds sur les Reds en 21 ans.

Crysencio Summerville a marqué à la 89e minute à la veille de son 21e anniversaire. Son but, son deuxième de la campagne en cours, a atténué la pression du côté des voyageurs.

Sans victoire depuis août et après une défaite 3-2 contre Fulham le week-end précédent, Leeds s’est traîné dans la zone de relégation. Les sonnettes d’alarme ont commencé à sonner avec des fans demandant la propriété de licencier l’Américain. Les chants de Marcelo Bielsa ont retenti autour du King Power Stadium après la défaite de Leeds contre Leicester il y a deux semaines. Les fans à l’extérieur chantent des hymnes de louange pour leur ancien manager argentin bien-aimé.

Pourtant, Marsch a affirmé que le conseil d’administration était unifié derrière lui après la victoire sur Liverpool. Les trois points pourraient être la rampe de lancement d’un revirement de situation pour son équipe.

La mauvaise forme s’étend au-delà de cette campagne

Leeds a esquivé la relégation en mai, cependant, se retrouve dans une position plus précaire par rapport à cette période la saison dernière. Marsch a réussi son recrutement d’été. Cependant, les joueurs n’ont pas réussi à produire de résultats sur le terrain depuis la nouvelle saison. La seule exception a été la raclée 3-0 de Chelsea fin août.

Patrick Bamford ressemble à l’ombre de lui-même, sans but cette saison. Pendant ce temps, l’attaquant le plus doué de Leeds, Raphinha, est parti cet été pour Barcelone. Rodrigo Moreno n’a montré sa qualité qu’en pièces détachées. Ainsi, Leeds manquait de buts à l’avant de la force de frappe.

Summerville a été une révélation ces dernières semaines. Il semble prêt à revendiquer sa place dans le onze de départ lors des prochains matchs. Avec Luis Sinisterra confirmé, l’ailier néerlandais n’a obtenu que sa deuxième titularisation de la saison. Avant cela, il a fait six apparitions de remplacement dans la campagne actuelle. Le joueur de 21 ans a poursuivi son but de consolation contre Fulham avec un smash finement pris et un vainqueur à Anfield.

Tyler Adams a été l’interprète hors concours de Leeds cette saison. Il a brillé dans la tâche difficile de provoquer des crises pour Fabinho et Thiago au milieu de terrain de Liverpool. Jack Harrison et Brenden Aaronson ont également eu des performances impressionnantes. Pourtant, leurs sorties cette saison sont incohérentes. Ils doivent tous les deux compléter Adams si Leeds peut tirer parti de cette victoire.

Malheurs défensifs

Défensivement aussi, les Blancos ont eu du mal. Les hommes de Marsch ont encaissé 19 buts cette saison avec un différentiel de buts total de -4. Pascal Struijk, Liam Cooper et Robin Koch n’ont pas été à la hauteur cette saison. Dans le même temps, Luke Ayling a été anonyme dans plusieurs matchs au poste d’arrière droit.

Le gardien Illan Meslier a réalisé une performance exceptionnelle samedi. Il a tenu à distance cette attaque tant vantée de Liverpool à plusieurs reprises. Il a fait taire toute confusion dans la ligne arrière, qui a persisté à Anfield.

Rasmus Kristensen, la nouvelle recrue estivale du Red Bull Salzburg, a cependant réalisé sa meilleure performance avec un maillot Leeds. L’arrière droit autrichien a fourni une croix brillante en première mi-temps pour Aaronson. L’Américain a touché le dessous de la barre, malheureusement pour Leeds. Pourtant, Kristensen a brillé face à Mohamed Salah, déjouant une attaque particulièrement pivotale de l’Egyptien. Un but pour Liverpool à ce stade et le résultat aurait pu être différent.

Sous Bielsa, Leeds se développerait de manière pragmatique à partir de l’arrière. L’un des milieux de terrain défensifs centraux recule pour récupérer le ballon. Ensuite, les arrières latéraux poussent haut pour rejoindre l’attaque. Cette saison, cependant, Leeds manque de cohésion entre la défense et le milieu de terrain. L’opposition a profité de l’espace laissé derrière.

Marsch espère que Leeds United pourra s’appuyer sur la victoire de Liverpool lors de son voyage à Bournemouth le week-end prochain.

PHOTO : IMAGO / Xinhua