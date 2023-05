Leeds United relégué au championnat après une misérable défaite 4-1 contre Tottenham

Le séjour de trois ans de Leeds United en Premier League a pris fin alors que la défaite 4-1 de dimanche à domicile contre Tottenham dimanche a confirmé sa relégation en championnat.

Les Merengues ont concédé dans les deux minutes au début de chaque mi-temps alors que Harry Kane et Pedro Porro menaient les Spurs 2-0 à Elland Road.

Et après avoir ramené un but à travers Jack Harrison au milieu de la seconde mi-temps, l’équipe de Sam Allardyce a de nouveau laissé passer deux minutes à l’intérieur alors que Kane marquait son deuxième but.

Leur misère a été aggravée lorsque Lucas Moura a fait 4-1 aux visiteurs dans un style spectaculaire au plus profond du temps additionnel.

Leeds termine la saison au 19e rang avec 31 points, cinq derrière Everton, 17e.

Cela signifiait que même une victoire n’aurait pas été assez bonne, mais cela n’a jamais semblé probable puisque les Blancos ont glissé vers une 21e défaite dans la compétition cette saison.

Le club du Yorkshire avait commencé la campagne avec Jesse Marsch aux commandes, mais l’Américain a été limogé en février et son remplaçant Javi Gracia a également été licencié en mai.

Allardyce a ensuite été convoqué pour les quatre derniers matches du club, mais il n’a pu gagner qu’un seul point de ces matchs au milieu d’une série de sept défaites en neuf matches, ce qui renvoie les Blancos au championnat.