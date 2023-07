Leeds United nomme l’ancien patron de Norwich Daniel Farke comme manager

Leeds United a nommé l’ancien patron de Norwich City, Daniel Farke, comme nouveau manager pour un contrat de quatre ans, le club de championnat a déclaré mardi.

Le joueur de 46 ans a remplacé Sam Allardyce qui a quitté le club d’un commun accord suite à sa relégation de la Premier League à la fin de la saison dernière, après avoir été parachuté avec seulement quatre matchs à jouer.

« Je me sens humble en ce moment, je connais la responsabilité de répondre à toutes les attentes et je veux rendre la confiance qui m’a été témoignée », a déclaré Farke sur le site Internet du club.

« Le plus important est de créer à nouveau une solidarité et une unité au sein de ce club et à partir d’aujourd’hui, j’y travaillerai avec mon staff et mes joueurs, et j’espère que nos supporters seront là quand nous en aurons besoin. »

Farke revient au deuxième niveau anglais après avoir été manager à Norwich de 2017 à 2021.

L’Allemand a mené Norwich en Premier League lors de sa deuxième saison avant d’être relégué au deuxième rang en 2019-20. Ils ont remporté le championnat et obtenu un retour immédiat dans l’élite en 2020-21.

« Son record dans le championnat est clair, et je suis impressionné par son leadership et son intention de nous ramener en Premier League », a déclaré le vice-président de Leeds, Paraag Marathe.

En janvier 2022, Farke a rejoint Krasnodar, l’équipe de Premier League russe. Cependant, il a quitté le club trois mois plus tard après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, sans gérer un match en raison de la trêve hivernale.

Il a pris la relève au Borussia Mönchengladbach en 2022-23, qu’il a mené à une 10e place en Bundesliga allemande.

Farke sera assisté à Leeds par Eddie Riemer, Christopher John et Chris Domogalla rejoignant également l’équipe d’entraîneurs d’Elland Road, après avoir travaillé ensemble à Norwich, a déclaré Leeds.