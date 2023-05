Leeds United ne montre aucun combat alors que la relégation de la Premier League est scellée par un catalogue d’erreurs dans la raclée de Tottenham

LEEDS, Angleterre – « Leeds s’effondre à nouveau », ont chanté les fans de Tottenham dans leur coin d’Elland Road. Les supporters de Leeds United à l’autre bout du stade ont brièvement pensé à proposer leur propre mise à terre, mais à la place, ils se sont joints à eux. Leur équipe s’effondrait et ils ne pouvaient pas le nier.

Dans un match que Leeds devait gagner pour avoir une chance de rester debout, ils ont perdu 4-1 avec à peine un scintillement de combat.

La prochaine fois que Leeds sera ici, ils joueront dans le championnat, échangeant des matches avec Manchester United, Liverpool et Arsenal contre des matchs contre Plymouth Argyle et Rotherham United, et ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer.

Après avoir fait le tour du drain il y a un an et n’avoir survécu qu’avec une victoire sur Brentford le dernier jour, cette saison a été jonchée d’erreurs sur et en dehors du terrain.

Comment Jesse Marsch a-t-il été autorisé à continuer en tant que manager jusqu’en février ? Comment un record du club a-t-il été gaspillé sur Georginio Rutter dans la fenêtre de transfert de janvier uniquement pour que l’attaquant joue à peine? Comment faites-vous pour encaisser près de 80 buts en une saison de Premier League ? Et comment passez-vous de Marcelo Bielsa à Sam Allardyce — en passant par Marsch et Javi Gracia — en un peu plus d’un an ?

La plupart de ces questions doivent être répondues par le propriétaire Andrea Radrizzani, qui a ramené le club dans la division dans laquelle il les a trouvés il y a six ans.

Les supporters veulent qu’il parte, et 49ers Enterprises, qui détient 44% du club, veut une prise de contrôle complète, mais la question de savoir qui sera en charge de la salle de conférence la saison prochaine est toujours en suspens. Allardyce a déclaré par la suite que « c’est la première chose à régler » cet été. Ce n’est qu’alors, a-t-il dit, qu’une décision pourra être prise sur qui sera le manager et à quoi pourrait ressembler l’équipe. Allardyce n’a pas exclu de rester, même si un record de quatre matchs, trois défaites et 11 buts encaissés ne lui a pas rendu service.

Les joueurs de Leeds United sont découragés après le rappel du temps de leur séjour en Premier League. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Lors de sa conférence de presse d’après-match, il s’est excusé auprès des fans mais a également pointé du doigt ses joueurs, insistant sur le fait que la plus grande différence entre Leeds et Tottenham était les « erreurs directes ». C’était 90 minutes de dégâts auto-infligés. Même avant le match, Allardyce a écrit dans ses notes de programme que Leeds avait été « puni pour les erreurs que nous avons commises » et ce n’était pas différent contre les Spurs.

Dans les 30 premières secondes, Weston McKennie a effectué une simple passe, donnant le ballon à Son Heung-Min. Leeds ne l’a pas revu jusqu’à ce qu’ils soient menés 1-0, et après avoir vu Pedro Porro pincer devant Pascal Struijk pour donner une chance à Harry Kane, tout ce qu’Allardyce pouvait faire était de se tenir sur la ligne de touche et de secouer la tête.

Alors que VAR cochait le but, les supporters locaux ont commencé à chanter pour soutenir Bielsa, l’ancien manager populaire qui a été limogé en 2022, et Jack Harrison et Rodrigo se sont disputés.

Tableau de Premier League généraliste GD STP 15 – Bornemouth 38 -34 39 16 – Forêt de Nottm 38 -30 38 17 – Everton 38 -23 36 ————————————- — — — 18 – Leicester 38 -17 34 19 – Leeds 38 -30 31 20 – Southampton 38 -37 25

Et comme si concéder dans les deux premières minutes de la première mi-temps n’était pas assez mauvais, Leeds l’a fait à nouveau dans la seconde. Kane voulait le ballon plus que Liam Cooper, Struijk a eu la chance de dégager la passe mais a raté et Porro l’a terminé, mettant fin à tout espoir vacillant d’une évasion dramatique de Leeds.

La frustration dans les tribunes s’était depuis longtemps transformée en colère. Les chants de « vous n’êtes pas apte à porter le maillot » visaient les joueurs tandis que le patron de la diffusion italienne Radrizzani a reçu l’ordre de « vendre le club et de rentrer à la maison ».

La nouvelle d’un but d’Everton à Goodison Park a ensuite filtré et les premiers fans de Leeds ont commencé à sortir du stade, plus d’une demi-heure avant le temps plein. Ils ont raté Harrison en retirant un but pour Leeds, qui a ensuite, conformément à une performance calamiteuse, offert un autre but à Kane.

Allardyce réfléchit tristement par la suite que « vous auriez pensé qu’ils auraient pu apprendre des deux premiers, mais non ».

Un fan de Leeds United regarde la relégation de son équipe au championnat est scellée. Alex Dodd – Camera Sport via Getty Images

Lorsqu’un envahisseur de terrain a sprinté et a échappé à quelques membres du personnel de sécurité costauds avant d’être jeté au sol, il a été sérénadé par les fans locaux qui ont chanté « inscrivez-le » et « il a montré plus de combat que vous ». Il était difficile de discuter quand Leeds avait fait si peu pour s’aider.

Le quatrième but de Lucas Moura a été un beau moment pour le Brésilien lors de sa dernière apparition avec les Spurs, mais cela n’est arrivé qu’à cause de la défense encore plus lamentable de Leeds. Leeds a concédé 157 buts de haut niveau depuis le début de la saison dernière, plus que toute autre équipe des cinq meilleures ligues européennes. C’est une statistique qui pue la relégation.

Il est tentant des jours comme celui-ci de suggérer qu’un club de la taille de Leeds sera bientôt de retour en Premier League, mais leurs fans savent mieux que quiconque que ce n’est pas si simple. La dernière fois qu’ils ont été relégués de l’élite en 2004, il leur a fallu 16 ans pour revenir, et leur séjour comprenait également trois saisons dans la troisième division du football anglais.

Leeds s’est effondré, mais la question est maintenant de savoir à quelle vitesse peuvent-ils être reconstitués?