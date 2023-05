Leeds United contre Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 28 mai 2023

Leeds United a été relégué de la Premier League après avoir été battu 4-1 par Tottenham Hotspur à Elland Road lors de la finale de la saison dimanche alors que Harry Kane a marqué deux fois pour les visiteurs.

Leeds devait gagner et espérer que d’autres résultats allaient leur chemin, mais ils ont cédé contre une équipe enjouée des Spurs et sont retournés au championnat après trois saisons dans l’élite.

« C’est un suicide professionnel », a déclaré le manager de Leeds, Sam Allardyce, à BT Sport. « Nous avons commis des erreurs critiques au mauvais moment. »

Pedro Porro et Lucas Moura ont également marqué pour Tottenham, qui a terminé huitième, ratant de peu une place en UEFA Conference League. Jack Harrison a obtenu une consolation pour Leeds.

« Nous jouions pour la fierté aujourd’hui », a déclaré Kane à BT Sport. « Nous avons également eu la chance de terminer septièmes, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Il s’agit de montrer aux fans un peu de combat et de détermination.

« Ce n’est pas un endroit facile de sortir de chez soi. Leeds se bat pour sa vie et nous avons réalisé une excellente performance. Ils ont mis beaucoup de balles dans la surface et nous avons bien résisté. »

Kane a fait taire les supporters locaux à la deuxième minute lorsque les Spurs ont travaillé le ballon sur la droite et dans la surface avec Son Heung-Min trouvant l’attaquant anglais non marqué juste à l’extérieur de la surface de réparation et il n’a commis aucune erreur.

La deuxième mi-temps venait à peine de commencer avant que Kane ne se frappe intelligemment le ballon sur un défenseur pour attaquer Porro qui se cachait sans marque au coin de la surface pour frapper à la maison sous un angle serré.

Harrison en a retiré un pour donner un peu de vie à la foule à la 67e minute, mais Kane a restauré le coussin de deux buts de Tottenham deux minutes plus tard pour porter le total de sa saison dans la ligue à 30.

Moura, disputant son dernier match pour les Spurs, a ajouté le quatrième dans le temps additionnel après avoir porté le ballon sur près de la moitié de la longueur du terrain autour de plusieurs défenseurs.

« Nous en avons eu un bon rapport qualité-prix », a déclaré le manager des Spurs, Ryan Mason. « Nous avons marqué de bons buts et je suis vraiment content. »

La défaite de Leeds met fin à une saison de montagnes russes sous quatre managers différents avec seulement deux victoires sur la route.

Allardyce a été amené au club début mai pour redresser le navire, mais n’a récolté qu’un point en quatre matchs.

Ce fut également une saison difficile pour les Spurs.

« Nous ne pouvons pas laisser cela gagner de la poussière sur cela », a déclaré Kane. « Il y a beaucoup à travailler. Nous avons dû nous battre à certains moments. Un club de cette taille ne devrait pas terminer huitième et nous devons partir profiter d’une pause et voir comment nous pouvons nous améliorer. »