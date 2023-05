Leeds United contre Newcastle United : Premier League – en direct

84 min : Botman dévie Bamford à 35 mètres du but, juste à gauche du centre. Firpo accumule le coup franc longtemps. Trop long. Coup de pied de but. Une chance de travailler Pope gâchée.

81 min : Forshaw se recroqueville dans le mixeur. Bamford remporte une tête, mais ne peut pas la retenir. Le ballon navigue haut au-dessus de la barre. Les fidèles de Leeds font irruption dans une autre interprétation sauvage de Marching on Together.

il y a 12 mois 09.02 HAE

73 min : Newcastle fait un double changement. Viennent ensuite Saint-Maximin et Gordon, puis Almiron et Wilson, ce dernier venant d’inscrire son 17e but de la saison, et son septième en cinq matchs.