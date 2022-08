Leeds United contre Everton – Rapport de match de football – 30 août 2022

Luis Sinisterra de Leeds United a annulé le premier match d’Anthony Gordon pour Everton alors que les deux équipes ont fait match nul 1-1 lors d’un affrontement palpitant en Premier League à Elland Road mardi.

Fortement lié à un passage à Chelsea, Gordon a commencé et terminé le mouvement qui a conduit au premier but à la 17e minute, coupant de la gauche avant de récupérer la passe d’Alex Iwobi et de faire passer le ballon entre les jambes d’Illan Meslier.

L’attaquant de Leeds Rodrigo a raté une occasion en or de mettre son équipe à niveau à la 22e minute alors que Jack Harrison a envoyé le ballon à travers la surface, mais l’Espagnol n’a pas réussi à se connecter avec le but à sa merci.

Le joueur de 31 ans a quitté le terrain 10 minutes plus tard après avoir subi une blessure à l’épaule dans un enchevêtrement avec le gardien d’Everton Jordan Pickford, et bien que Leeds ait continué à profiter de beaucoup de possession pour le reste de la mi-temps, il a eu du mal à briser une défense tenace d’Everton. .

L’équipe locale a mis la pression juste après la pause et a obtenu le but qu’elle méritait lorsque Sinisterra, faisant son premier départ en Premier League, a réussi un tir rebondissant à la 55e minute après un certain nombre de quasi-accidents.

Demarai Gray pensait avoir remis Everton en tête à la 66e minute, mais le but a été marqué à la suite d’un examen VAR qui l’a trouvé hors-jeu.

Les deux équipes ont gaspillé un certain nombre d’occasions décentes à ajouter à leur décompte alors que le match s’est terminé par un match nul qui laisse Leeds cinquième du tableau avec huit points tandis qu’Everton, qui est toujours sans victoire cette saison, grimpe à la 15e place avec trois points.

“De toute évidence, ce n’était pas le début que nous voulions. Mais il est important que nous soyons en mesure d’obtenir des résultats et au minimum d’en tirer un point”, a déclaré le milieu de terrain de Leeds Tyler Adams à BT Sport.