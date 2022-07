Leeds United confirme un accord avec le FC Barcelone pour Raphinha

Leeds United a confirmé mercredi avoir conclu un accord avec le géant espagnol du FC Barcelone pour le transfert de Raphinha.

Raphinha a été l’un des joueurs les plus impressionnants de Leeds lors de son dernier passage en Premier League.

Et après que les Merengues aient évité de justesse la relégation la saison dernière, il était clair que Raphinha était destinée à de plus grandes choses.

Cela a vu un certain nombre de clubs s’intéresser à l’homme large cet été, dont deux étaient Arsenal et Chelsea.

Arsenal semblait être sur le point de conclure un accord avec le Sud-Américain tôt dans la fenêtre avant que l’intérêt de Chelsea ne se manifeste.

Cependant, les deux équipes londoniennes ont maintenant été battues contre Raphinha par Barcelone.

Selon Leeds: “Nous pouvons confirmer qu’un accord de principe a été conclu avec le FC Barcelone pour le transfert de Raphinha.

“Le joueur va maintenant subir un examen médical en Espagne.”

Ailleurs, il a été rapporté que Raphinha signera un accord avec la tenue espagnole jusqu’en 2027.

En ce qui concerne les frais de transfert, Barcelone paierait 58 millions d’euros à titre de frais garantis, les ajouts pouvant potentiellement atteindre 67 millions d’euros :

Raphinha à Barcelone, c’est parti ! Accord complet conclu avec Leeds après l’acceptation de l’offre d’aujourd’hui : 58 millions d’euros d’honoraires fixes plus des suppléments jusqu’à un total de 67 millions d’euros. 🚨🔵🔴 #FCB Raphinha ne voulait le Barça que depuis février et il devrait signer jusqu’en juin 2027, le temps des documents et des contrats. pic.twitter.com/JtLXCXa03e — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 12 juillet 2022

