Leeds United a défini sa position de transfert au milieu de l’intérêt de Jack Harrison

Par Ben Brown









Leeds United a imposé un prix minimum de 35 millions de livres sterling à Jack Harrison au milieu de l’intérêt de Newcastle cet été, alors qu’ils cherchent à garder leurs joueurs importants après les départs sismiques de Raphinha et Kalvin Phillips.

L’équipe de Jesse Marsch a été l’une des plus actives de la fenêtre de transfert, recrutant six nouveaux visages dans l’équipe qui a assuré la survie de la Premier League le dernier jour de la saison.

L’équipe du Yorkshire a également dû trouver des remplaçants pour la paire de départ susmentionnée, Kalvin Phillips ayant rejoint Manchester City et Raphinha ayant effectué un déménagement à Barcelone, rapportant au club des frais combinés de près de 100 millions de livres sterling.

Maintenant, ils tiennent à ne plus perdre de joueurs clés cet été et ont imposé un prix élevé à Jack Harrison, qui a marqué le but de sceller leur survie lors de la dernière campagne.

35 millions de livres sterling, minimum

Selon l’Athletic, malgré l’intérêt de Newcastle pour l’ailier anglais, Leeds les a avertis qu’il aura une prime, l’équipe d’Elland Road n’étant pas disposée à écouter les offres inférieures à 35 millions de livres sterling cet été.

“ Newcastle pense qu’ils ont les moyens et les arguments de vente pour tenter Harrison, mais il est censé le valoriser à un prix maximum de 25 millions de livres sterling (environ 30 millions de dollars) – bien en deçà des frais que Leeds lui imposerait ”, rapportent-ils.

« À Elland Road, ils demanderaient plus de 35 millions de livres sterling en fonction des progrès de Harrison avec eux, de ses 18 buts au cours des deux dernières saisons (tous sauf deux en Premier League) et du fait qu’il est au milieu de la vingtaine. Catégorie’.

On pense également que Tottenham est un admirateur de longue date de Harrison, mais de tels frais les dissuaderont probablement de faire un geste pour lui cet été également.

Lire la suite:

Rumeurs de transfert de jeudi : Rice, Cucurella, Kounde, Saliba, Torres et plus