Leeds United: 49ers Enterprises concluent un accord pour acheter la participation restante de 56% du président Andrea Radrizzani | Nouvelles du football

49ers Enterprises ont conclu un accord pour acheter Leeds, a confirmé le club.

Le groupe américain – qui possède la franchise NFL des 49ers de San Francisco – détenait déjà une participation de 44% dans le club, mais a maintenant accepté d’acheter les 56% restants à Aser Ventures du président Andrea Radrizzani.

Une brève déclaration publiée vendredi soir disait: « Leeds United peut confirmer qu’un accord a été conclu entre Aser Ventures et 49ers Enterprises pour l’achat du club.

« Les deux parties continuent de travailler sur les détails, et d’autres mises à jour seront bientôt fournies. Nous restons concentrés sur un retour rapide en Premier League. Merci pour votre soutien continu. Marching on Together. »

Plus à venir…

La relégation affectera-t-elle le rachat?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert en finances du football Kieran Maguire explique le coût de la relégation à Leeds United et Leicester City et les défis auxquels ils seront confrontés la saison prochaine



Kieran Maguire, expert en financement du football :

« Il y aura un impact. Cela aura été pris en compte dans le prix que les 49ers étaient prêts à payer.

« Il y a des rumeurs selon lesquelles Andrea Radrizzani, le propriétaire de Leeds, cherche à acheter la Sampdoria. Je pense que nous verrons une annonce en termes d’accélération de Leeds.

« Quoi qu’il arrive à Leeds au cours de l’été, il est absolument essentiel que nous ayons des propriétaires en place qui puissent établir un budget, s’y tenir et prendre des décisions clés en termes de gestion et de recrutement de joueurs. »