Leeds United: 49ers Enterprises complètent le rachat d’Andrea Radrizzani | Nouvelles du football

Leeds a annoncé que l’EFL avait approuvé la vente du club au groupe d’investissement américain 49ers Enterprises.

Andrea Radrizzani, président et actionnaire majoritaire depuis 2017, a accepté de vendre sa participation majoritaire le mois dernier, l’accord valorisant le club à environ 170 millions de livres sterling.

49ers Enterprises, qui possède la franchise NFL des 49ers de San Francisco, a régulièrement augmenté sa participation dans Leeds depuis qu’il est devenu actionnaire minoritaire en 2018.

Paraag Marathe, précédemment vice-président, prendra la relève en tant que président. Le directeur général Angus Kinnear conservera son poste actuel et Rudy Cline-Thomas, fondateur et associé directeur de la société de capital-risque MASTRY, rejoindra le conseil d’administration en tant que copropriétaire et vice-président.

