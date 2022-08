Leeds signe le gardien espagnol Joel Robles en transfert gratuit

Leeds United a signé le gardien espagnol Joel Robles pour un transfert gratuit, a annoncé mardi le club de Premier League.

Le joueur de 32 ans, qui a quitté l’équipe espagnole du Real Betis après la fin de la saison 2021-2022, a signé un contrat d’un an avec le club.

“Il y a de très bons fans ici et une très bonne équipe également et je pense que c’est une bonne option pour moi de continuer à grandir”, a déclaré Robles.

Robles est la huitième signature de Leeds de la fenêtre de transfert et sera en concurrence avec Illan Meslier et Kristoffer Klaesson pour les fonctions de gardien de but dans l’équipe de Jesse Marsch.

