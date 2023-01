Leeds signant Weston McKennie est un fanboy de Cristiano Ronaldo et Harry Potter qui pourrait jouer dans la NFL mais donne à la place des interviews hilarantes et une fois offensé la légende de la Juventus Giorgio Chiellini avec ses opinions sur la cuisine italienne

La révolution américaine bat déjà son plein à Leeds, mais Weston McKennie représente leur transfert le plus hollywoodien à ce jour.

Le milieu de terrain de la Juventus a rejoint l’équipe de Premier League en prêt des géants italiens de la Juventus, dans le cadre d’un accord qui pourrait finir par être une signature permanente de 30 millions de livres sterling.

Getty Leeds passe un gros mois de janvier

Getty Avec la star américaine ajoutant à leurs rangs américains

L’équipe du Yorkshire renforce ses rangs dans le but de sceller sa survie en haut vol, l’attaquant Georginio Rutter arrivant déjà de Hoffenheim dans le cadre d’un contrat record de 36 millions de livres sterling, tandis que le défenseur Max Wober a également rejoint.

McKennie, cependant, est beaucoup plus un nom connu et portera son nombre à quatre aux États-Unis, y compris le manager Jesse Marsch.

Le joueur de 24 ans est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de l’équipe nationale, commençant les quatre matchs de leur campagne de Coupe du monde, mais l’histoire n’a pas été tout à fait la même à la Juve.

Le manager Max Allegri a d’autres préférences au centre du parc, tandis que le retour de Paul Pogba sur le banc après la défaite à Monza libère une place dans l’équipe.

Mais peut-être qu’il ne serait pas aussi libre de partir s’il n’avait pas offensé la culture italienne…

Apparaissant au tour de la Juve dans la série Amazon All or Nothing, le milieu de terrain a laissé les légendes du club Giorgio Chiellini et Gianluigi Buffon stupéfaits par son point de vue sur la pizza.

amazon tout ou rien Chiellini ne pouvait pas croire ce qu’il entendait

amazon tout ou rien Buffon était tout aussi amusé

amazon tout ou rien McKennie a essayé de faire la lumière sur la situation

Assis dans la cantine du club en face de Chiellini, qui parle couramment l’anglais, le défenseur a demandé si McKennie aimait la pizza, sa réponse le laissant sous le choc.

« Savez-vous ce qu’est la sauce ranch ? » commença l’Américain. « C’est une sauce blanche, c’est normalement pour la salade, si tu mets la sauce sur la pizza… »

“Qu’est ce que tu me racontes?!” répondit un Chiellini choqué. “J’ai peur de l’habillement américain.”

Le légendaire défenseur a été encore plus offensé lorsque McKennie a déclaré qu’il n’aimait pas le café italien, ajoutant: “Si je bois un expresso, je me baise moi-même.”

Ce n’est pas la seule fois que l’ancien homme de Schalke a laissé le public chez lui dans l’hystérie, avec un visage plein d’expressions produisant souvent de l’or comique.

usmnt seulement McKennie ne s’est pas retenu en se cognant l’orteil

usmnt seulement Et a répondu avec brio lorsqu’on lui a posé une question en italien

Une fois qu’il s’est cogné l’orteil lors d’une interview, la réaction douloureuse de McKennie était absolument inestimable, alors qu’il est également devenu viral avec sa réaction terrifiée lorsqu’un intervieweur a commencé à l’interroger en italien.

Sa réaction à sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo a été tout aussi franche.

“Je marchais vers la salle de physio pour faire mes examens médicaux puis je l’ai vu sortir, il était en sous-vêtements”, avait-il déclaré à l’époque.

“J’étais juste comme, ‘Oh mon Dieu, c’est vraiment lui.’ J’ai fait tout ce que j’ai pu pour agir normalement, pas pour être un fanboy total parce qu’il allait être mon coéquipier.

amazon tout ou rien McKennie a été frappé par Ronaldo dans la série All or Nothing

Tout comme de nombreux talents issus du football américain ces dernières années, McKennie suit la tendance des jeunes pressés, intelligents et concentrés sur la technique.

Sa plus grande compétence dans le football a souvent été sa capacité à porter le ballon vers l’avant avant de le transférer aux buteurs de l’équipe, ce qui ressemble à un autre sport dans lequel McKennie pense qu’il aurait pu jouer.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il n’était pas un joueur de « football », McKennie a répondu : « Probablement jouer au football américain, pour être tout à fait honnête.

“J’y ai joué avant de déménager en Allemagne parce que mon père était dans l’armée. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à jouer au football, parce qu’ils n’avaient pas ça pour mon âge là-bas en Allemagne.

@west.mckennie McKennie se donne à fond, peu importe le sport

«Je jouerais probablement au football américain, assis ici comme 200 livres et trapu. Je pense que j’aurais pu faire la NFL si j’étais resté avec ça.

«Je suis l’un de ces gars qui, quoi que je fasse, essaie de me donner à 100%. Donc, si c’était du football américain, je serais resté avec ça et j’aurais tout donné à ça aussi.

Au lieu de cela, en se concentrant sur le “football”, McKennie a eu le temps de se plonger dans l’une de ses autres passions, Harry Potter.

@west.mckennie McKennie a récemment produit à nouveau la célébration après la mort de Robbie Coltrane, qui jouait Hagrid

Après avoir marqué contre Bologne lors d’une victoire 2-0 en 2021, McKennie a organisé une célébration magique et a révélé pourquoi après le match.

“Je suis en fait un grand fan de Harry Potter”, a-t-il déclaré à DAZN. “J’ai un tatouage sur la main, donc c’était un sortilège magique.”

Ce tatouage de foudre sur son majeur l’a clairement inspiré à beaucoup de magie déjà à la Juventus, et les fans de Leeds espèrent que la foudre frappera deux fois avec sa nouvelle équipe.

